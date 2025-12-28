Das Duell der Geschlechter wird zur klaren Angelegenheit. Während Kyrgios rumalbert, kommt Sabalenka nie in die Nähe des Sieges.

Tennis-Exzentriker Nick Kyrgios hat ein Showmatch mit dem historisch aufgeladenen Titel "Battle of the Sexes" gegen Aryna Sabalenka deutlich gewonnen.

Der einstige Wimbledon-Finalist, angesichts von gesundheitlichen Rückschlägen zuletzt eher Influencer als Tennisprofi, besiegte die Nummer eins des Damentennis in Dubai mit 6:3, 6:3.

Die Belarussin Sabalenka (27), die zu den druckvollsten Spielerinnen der Welt gehört, war in etwas mehr als einer Stunde unter dem Strich ohne echte Chance gegen den Weltranglisten-671. - der die Bälle zeitweise eher locker in das neun Prozent kleinere Feld seiner Kontrahentin spielte, der bisweilen rumalberte oder Sabalenka für starke Aufschläge lobte.

Das zweite Service war bei diesem Geschlechtervergleich untersagt, auch diese Anpassung sollte der anatomisch unterlegenen Frau größere Chancen geben. Letztlich gelangen Sabalenka einige gute Gewinnschläge und auch Breaks, sie kam aber nie in die Nähe des Sieges.