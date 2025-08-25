Der frühere Weltranglistenerste Daniil Medwedew ist bei den US Open nach einem kuriosen und hitzigen Zwischenfall bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Daniil Medvedev, Turniersieger von 2021, unterlag wie in Wimbledon vor wenigen Wochen dem Franzosen Benjamin Bonzi mit 3:6, 5:7, 7:6 (7:5), 6:0, 4:6 und kassierte damit bei den US Open erneut eine herbe Grand-Slam-Enttäuschung. Der 29-Jährige war bereits in Melbourne (2. Runde), Paris (1. Runde) und Wimbledon (1. Runde) früh gescheitert. In New York legte er dabei einen besonders geräuschvollen Abgang hin. Trotz körperlicher Probleme: Djokovic in Runde zwei

Gesetzte Kudermetowa bezwungen: Nummer 149 der Welt überrascht Denn beim ersten Matchball von Bonzi im dritten Satz wurde es kurios: Nach einem Aufschlag ins Netz lief ein Fotograf auf den Platz, Schiedsrichter Greg Allensworth sprach Bonzi daraufhin erneut einen ersten Aufschlag zu.

Medvedev: "Ich war nicht sauer auf den Fotografen" Medwedew verlor die Fassung, stachelte das buhende Publikum an und diskutiert lautstark mit Allensworth. Dabei fragte er den Schiedsrichter unter anderem, ob dieser "ein Mann" sei. "Ich war nicht sauer auf den Fotografen … es war nichts Besonderes. Jedes Mal, wenn zwischen den Aufschlägen ein Geräusch von der Tribüne kommt, gibt es nie einen zweiten Aufschlag", sagte Medvedev nach der Niederlage auf der Pressekonferenz, "aber gut, das hat mir geholfen, wieder ins Match zu kommen".

Wie mittlerweile bekanntgegeben wurde, ist dem Fotografen von der United States Tennis Association (USTA) nach dem Zwischenfall beim Spiel von Medvedev die Akkreditierung für den weiteren Verlauf der US Open entzogen worden.

