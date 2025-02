Trump sorgt mit Transgender-Anordnung für Wirbel: "Männer aus dem Frauensport heraushalten"

"Trump wird eine Durchführungsverordnung mit dem Titel 'Keeping Men Out of Women’s Sports' (Männer aus dem Frauensport heraushalten) unterzeichnen", erklärte ein Beamter des Weißen Hauses bei einer Unterzeichnungszeremonie.

Wie der Nachrichten-Sender "CNN" berichtet, möchte Trump am Mittwoch eine Exekutivmaßnahme ergreifen, die das Verbot der Teilnahme von Transgender-Athleten im Frauensport vorsieht.

Trump-Anordnung betrifft sogar den Schulsport

Der Schritt soll Menschen, die bei der Geburt biologisch das männliche Geschlecht zugewiesen wurden, daran hindern, an bestimmten Sportveranstaltungen teilzunehmen. Dies soll auch den Schulsport umfassen.

"Von nun an wird der Frauensport nur noch für Frauen sein", erklärte Trump vor der Unterzeichnung der Anordnung, die mit sofortiger Wirkung durchgesetzt worden ist.

Die Position der Trump-Regierung ist gegenteilig zu der unter Joe Biden ins Leben gerufene IX-Anordnung zum Schutz von Transgender-Athleten.

"Wenn man einen Frauensport haben will, wenn man Frauen Chancen bieten will, dann müssen diese Chancen genauso sicher, genauso fair und genauso privat sein, und das bedeutet, dass man den Frauensport für Frauen erhalten will", erklärte der Beamte aus dem Weißen Haus.

Dabei scheint kein Unterschied zwischen Spitzensport, Breitensport und Schulsport gemacht zu werden.