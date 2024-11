LeBron James weiß um seine Wirkung. Der Basketball-Superstar wartete lange, bis er kurz vor der polarisierten US-Wahl sein viel erwartetes Statement abgab. "Worüber reden wir hier überhaupt", schrieb der "King" an Hunderte Millionen Follower in den Sozialen Netzwerken gerichtet: "WÄHLT KAMALA HARRIS."

NFL-Star Bosa unterstützt Trump

Bereits vor einigen Wochen am "National Black Voter Day" sicherten 50 ehemalige NFL-Athleten, viele von ihnen Super-Bowl-Champions, Harris ihre Unterstützung zu. Sämtliche Ex-Spieler entstammten den sogenannten "Historical Black Colleges und Universities", die bei ihrer Gründung der Bildung von Afroamerikanern galt.

Das Schreiben wurde unter anderem von Art Shell, dem ersten schwarzen Trainer der NFL, unterzeichnet. Weitere Supporter sind Leslie Frasier, ehemaliger Trainer der Minnesota Vikings, James "Shack" Harris, erster schwarzer Vollzeit-Quarterback der NFL, Greg Coleman, erster schwarzer Punter der NFL und der ehemalige Super Bowl MVP und Chicago-Bears-Hall-of-Famer Richard Dent.

Auch Trump weiß ein paar Sportler auf seiner Seite, allen voran Nick Bosa, Superstar der San Francisco 49ers. Dem Defensive End droht allerdings Ungemach, nachdem er am vorigen Sonntag ungerührt in ein TV-Interview seiner Teamkollegen geplatzt war und dabei eine Kappe mit der Aufschrift "Make America Great Again" trug. Die NFL will den Vorfall angeblich untersuchen - weil Bosa gegen die "Bekleidungsvorschriften" an Spieltagen verstoßen hat.

Auch bei den Kansas City Chiefs hat sich bereits vor geraumer Zeit in Harrison Butker ein Trump-Supporter geoutet. Der Chiefs-Kicker sicherte dem Präsidentschaftskandidaten seine Unterstützung zu.