Preuß: "Es war blöd, es so zu gewinnen" - Frankreich zieht Protest zurück

Beim abschließenden Massenstart am Holmenkollen feierte die 31-Jährige ihren vierten Saisonsieg und zog damit im Kampf um das Gelbe Trikot noch an der drittplatzierten Französin Lou Jeanmonnot vorbei.

Biathletin Franziska Preuß hat ihre herausragende Saison in einem dramatischen Finale mit dem Gewinn des Gesamtweltcups gekrönt.

Preuß triumphiert: Sturz von Jeanmonnot entscheidet Biathlon-Weltcup

Jeanmonnot attackierte am letzten Berg vor dem Anstieg, jedoch blieb Preuß dran und griff eingangs des Stadions außen an. In der Kurve wurde es zwischen den Athletinnen dann ganz eng, wobei die Französin innen zu Fall kam.

Ein folgenschwerer Moment, der die Entscheidung im hochklassigen Kampf um die große Kugel brachte. Preuß überquerte die Linie, jubelte aus Respekt vor der bitter geschlagenen Gegnerin aber nicht überschwänglich. Nach emotionalen Momenten begaben sich beide Athletinnen auf eine Ehrenrunde.