Wintersport: Thomas Huber trauert um Olympiasiegerin Laura Dahlmeier

Bergsteiger und Extremkletterer Thomas Huber wendet sich in einem Instagram-Post an die verstorbene Biathlon-Ikone.

Bergsteiger Thomas Huber hat nach dem Tod von Laura Dahlmeier mit einem emotionalen Post öffentlich Abschied von der früheren Weltklasse-Biathletin genommen.

"Dein Zelt bleibt jetzt leer, aber deine Energie strahlt in diesen Bergen bis hin zur Ewigkeit. All der Schmerz über das Erlebte ist kaum in Worte zu fassen", schrieb der 57-Jährige am Donnerstag auf Instagram.

Huber war an der vergeblichen Rettungsaktion Dahlmeiers beteiligt. Am Mittwoch hatte es endgültige Gewissheit über den Tod der Doppel-Olympiasiegerin von 2018 gegeben, nachdem sie bereits am Montag am Laila Peak in Pakistan von einem Steinschlag getroffen worden und dabei offenbar sofort ums Leben gekommen war.