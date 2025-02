Nächste Medaille für das deutsche Ski-Team bei der WM in Trondheim. Die Kombinierer gewinnen Silber im Mixed-Wettbewerb.

Das deutsche Kombinierer-Team hat bei der WM 2025 in Trondheim Silber im Mixed-Wettbewerb gewonnen.

Julian Schmid, Jenny Nowak, Nathalie Armbruster und Schlussläufer Vinzenz Geiger mussten sich in Trondheim, wie schon bei der WM-Premiere vor zwei Jahren, nur Norwegen geschlagen geben. Bronze ging ebenfalls wie 2023 in Planica an Österreich.

Die Grundlage für die Medaille hatte das deutsche Quartett schon auf der Schanze gelegt, vier gute Sprünge bedeuteten zunächst Rang drei hinter Norwegen und Japan.

"Norwegen ist der große Favorit auf Gold. Es wäre trotzdem schön, wenn wir sie ärgern können", sagte Olympiasieger Geiger angesichts der 28 Sekunden Rückstand auf das Favoriten-Team mit Topstar Jarl Magnus Riiber, Jens Luraas Oftebro, Gyda Westvold Hansen und Ida Marie Hagen.

In der Loipe schnappte sich Startläufer Schmid direkt den Japaner Akito Watabe, für ganz nach vorne reichte es anschließend aber nicht mehr.

Schlussläufer Geiger kam 1:16,8 Minuten nach Riiber ins Ziel, der das neunte WM-Gold seiner in Kürze endenden Karriere holte.