Der Skandal um die Anzüge der norwegischen Skispringer schlägt hohe Wellen. Die internationale Presse zeigt sich geschockt. Der norwegische Skiverband schockiert die gesamte Wintersport-Welt. Ein anonymes Video aus der Anzugsschneiderei des norwegischen Skisprung-Teams deckte die Manipulation an norwegischen Anzügen auf. Am Sonntagnachmittag räumte Norwegens Sportdirektor Jan Erik Aalbu den Betrug ein. Chefcoach Magnus Brevig soll diesen wissentlich geduldet haben. Die beschuldigten Sportler Marius Lindvik und Johann Andre Forfang beteuerten in einer Stellungnahme des Norwegischen Skiverbands am Sonntagabend ihre Unschuld: "Wir sind beide absolut am Boden zerstört. Keiner von uns wäre mit Anzügen gesprungen, von denen wir wussten, dass sie manipuliert waren." ran zeigt die Pressestimmen zu dem Skandal im Skisprung-Sport. "NRK" (Norwegen): "Nun besteht wirklich die Gefahr, dass diese WM nicht wegen der magischen Siege von Johannes Hösflot Kläbo oder des besonderen Abschieds von Jarl Magnus Riiber in Erinnerung bleibt, sondern wegen dieses 50 Sekunden langen Videos. Das ist Doping, nur mit einer anderen Art Nadel." "VG" (Norwegen): "Wie glaubwürdig ist es, dass der Betrug niemals zuvor stattgefunden hat? Auch Aalbu kann das nicht wissen. Nur wenige Athleten werden beim Doping erwischt, wenn sie es das erste Mal tun."

"DAGBLADET" (Norwegen): "Was als peinlicher Regelverstoß begann, entwickelt sich für Norwegen zur ultimativen Demütigung. Wir sind diejenigen, die die Infektion in einer kranken internationalen Springsportumgebung verbreiten. Ausgerechnet in der nach der Fußball-Legende Nils Arne Eggen benannten Stadion-Loge wurde an den Anzügen der Norweger geschneidert. Eggens Maxime war der faire Sport, das faire Miteinander. Bei unseren Springern war es das genaue Gegenteil."

"Skispringen am Rande des Abgrunds" "SALZBURGER NACHRICHTEN" (Österreich): "Wenn es um Ruhm, Ehre und viel Geld geht, ist immer auch die Versuchung da, eine Abkürzung zum Erfolg zu probieren. Das Skispringen mit seinen technisch anspruchsvollen Komponenten war zwar immer anfällig für Tricksereien bei Anzügen oder Bindungen. Doch in der Vergangenheit ging es immer um Graubereiche oder gerade noch erlaubte Anpassungen. Nun springt auch auf den Schanzen der Generalverdacht mit. Der Schaden für den Skisprungsport ist immens." "KRONEN-ZEITUNG" (Österreich): "Das Anzuggate löst in Norwegen eine Empörungswelle aus. Österreich winkt nun zweimal Gold am Grünen Tisch." "DER STANDARD" (Österreich): "Skispringen am Rande des Abgrunds. Unabdingbar scheint, dass die FIS ihr kompliziertes und doch nicht treffsicheres Kontrollsystem überdenkt. In knapp einem Jahr geht es um olympische Goldmedaillen, und in der Szene herrschen tiefste Verunsicherung und Misstrauen."

Kuriositäten aus der Sportwelt: Katze zerfleischt Hand von Skispringer Stefan Kraft 1 / 14 © Getty Images Vor Ski-WM: Katze zerfleischt Hand von Stefan Kraft

Erst ein Hexenschuss und dann das! Die Vorbereitung von Stefan Kraft auf die nordische Ski-WM läuft alles andere als nach Plan. Der Österreicher wurde aus heiterem Himmel von der Nachbarskatze angegriffen. Nachdem er sie zuerst noch streicheln und mit ihr spielen konnte, hat diese ihm plötzlich "die Hand zerfleischt." In der Folge wurde Kraft medizinisch mit Antibiotika behandelt und geimpft. © Getty Images Nach WM-Titel: Franziska Preuß schneidet Coach die Haare

Nach ihrer Galavorstellung, der WM-Goldmedaille in der Verfolgung, darf Biathletin Franziska Preuß Friseurin spielen. "Da wir schon Bronze im Mixed und Silber im Sprint hatten, habe ich gesagt, wenn jemand von uns Gold holt, kann er meine Haare schneiden", sagte Frauen-Trainer Sverre Olsbu Röiseland lachend: "Sie hat es getan - also sehen wir mal, wie ich danach aussehe." © IMAGO/Pro Sports Images Jermaine Wattimena: Beim Schinkenschneiden verletzt!

Diese Verletzung ist ohne Frage kurios! Jermaine Wattimena hat sich an Weihnachten beim Tranchieren des Schinkens in den Finger seiner Nicht-Wurfhand geschnitten. So tief, dass er sogar ins Krankenhaus musste. "The Machine Gun" biss auf die Zähne und hatte den verletzten Finger mit einem Pflaster versorgt. Die Drittrunden-Partie gegen Peter Wright verlor er trotzdem mit 2:4. © 2024 Getty Images Grasgeruch bei Formel 1 in Las Vegas

Rund um das Rennwochenende der Formel 1 in Las Vegas, bei dem sich Max Verstappen zum vierten Mal zum Champion krönte, wurde auf den Tribünen offenbar reichlich Gras geraucht. Manche Fahrer reagierten darauf mit Humor, andere zeigten sich genervt. "Ich war ziemlich high im Auto. Es ist nicht ideal, weil man es auch während des Fahrens riechen kann und es ziemlich extrem ist", merkte der Niederländer am Samstag an. © 2024 Getty Images Grasgeruch bei Formel 1 in Las Vegas

Sein Teamkollege Sergio Perez nahm den Geruch ebenfalls war, konnte darüber aber weniger lachen. "Ich bin es leid. Die Menge ist unglaublich", so der Mexikaner, Franco Colapinto ergänzte mit einem Augenzwinkern: "Wenn sie uns jetzt testen, sind wir alle positiv. Wenn wir alle positiv sind, wird das ein riesiges Chaos." Der Konsum von Marihuana ist seit 2017 im US-Bundesstaat Nevada legal. © USA TODAY Network Katastrophal: Chicago White Sox schlechtestes MLB-Team seit 1900

Aua! Durch ein 2:4 gegen die San Diego Padres am Sonntagabend sind die Chicago White Sox das schlechteste MLB-Team seit 124 Jahren. Von den bislang 156 Saisonspielen verloren die White Sox 120 (!). Nur ein einziges Team in der Geschichte der amerikanischen Baseball-Liga kann diese Horror-Bilanz überbieten: Im Jahr 1899 mussten die Cleveland Spiders ganze 134 Niederlagen einstecken. © AFLOSPORT Beim Rauchen und Trinken erwischt: Olympia-Aus für Mitfavoritin

Die japanische Turnerin Shoko Miyata ist wegen des Konsums von Alkohol und Zigaretten von den Olympischen Spielen in Paris nach Hause geschickt geworden. Die 19-Jährige habe gegen den Verhaltenskodex verstoßen, bestätigte der japanische Turnverband. In Japan ist Rauchen und Trinken erst ab 20 Jahren erlaubt. Miyata galt in Frankreich als Medaillenkandidatin. © IMAGO/Eibner Dennis Schröder kickt in der Landesliga

NBA-Star Dennis Schröder stand in der Braunschweiger Landesliga auf dem Fußballplatz. Dort kassierte er mit dem FC Germania Bleckenstedt eine 1:5-Niederlage gegen den SC Göttingen 05. Der Sportler stand 90 Minuten auf dem Platz. Hintergrund: Schröders Schwager Daniel Ziolo kickt bei Bleckenstedt. © IMAGO/Fotostand Dennis Schröder kickt in der Landesliga

Der Basketball-Star witzelte im Gespräch mit der "Braunschweiger Zeitung": "Ich will mich ein bisschen fit halten." Zum Einsatz kam er auf dem linken Flügel, wo er "ein bisschen für Unruhe sorgen" sollte. Aus Zweikämpfen soll er sich weitestgehend herausgehalten haben, dafür brillierte er offenbar mit Schnelligkeit und gutem Ballgefühl. © imago Hype um Caitlin Clark ungebrochen: Trikot-Rekord beim Draft

Rekord-Einschaltquoten am College, 1. Pick im Draft und nun auch mit eigenem Trikotrekord: Caitlin Clark bestimmt den US-Basketball. Der neue Superstar der Indiana Fever stellte laut Sportartikelhändler "Fanatics" eine Bestmarke auf. Noch nie zuvor in der Unternehmensgeschichte wurden in der Draft-Nacht in sämtlichen Sportarten mehr Trikots verkauft. © Eibner Nachholtermin für 0,3 Sekunden Basketball

Für 0,3 Sekunden sollen in den Playoffs der zweiten irischen Basketballliga die Portlaoise Panthers und die Limerick Sport Eagles noch einmal aufeinandertreffen. Hintergrund: Beim ersten Duell sorgte ein Foul mit dem Schlussbuzzer für zwei verwandelte Freiwürfe, die den 80:78-Sieg für Limerick bedeuteten. Portlaoise legte Protest ein, da das Foul erst nach der Schlusssirene geschah. © Inpho Photography Nachholtermin für 0,3 Sekunden Spielzeit

Der irische Basketballverband akzeptierte den Protest und legte fest, dass die Freiwürfe zwar zählen, aber beide Teams noch einmal für 0,3 Sekunden gegeneinander antreten müssen. Weil die Panthers dies "im Sinne des Basketballs" dankend ablehnten, ist nun doch Limerick weiter und muss nicht für 0,3 Sekunden Basketball noch einmal anreisen. © 2024 Getty Images MLB-Star Ohtani von Dolmetscher bestohlen?

Die "Los Angeles Times" hat einen Bericht veröffentlicht, wonach eine Anwaltskanzlei die Handlungen von Ippei Mizuhara untersucht. Auch Ohtanis Name soll in diesem Zusammenhang bei einer Bundesuntersuchung gegen einen illegalen Buchmacher aufgetaucht sein. Die Kanzlei fand demnach heraus, dass Ohtani Opfer eines Millionenbetrugs geworden sei... © ZUMA Wire MLB-Star Ohtani von Dolmetscher bestohlen?

Wie "ESPN" weiter berichtet, sollen insgesamt 4,5 Millionen US-Dollar von Ohtanis Konto an den Buchmacher überwiesen worden sein. Die Vermutung ist, dass diese dazu da waren, die Schulden von Mizuhara zu tilgen. Ohtanis Team, die Los Angeles Dodgers, bestätigten die Angelegenheit nicht. Allerdings wurde Dolmetscher Mizuhara entlassen.