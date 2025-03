Nächstes Drama im Wintersport? Norwegen fühlt sich in der Nordischen Kombination benachteiligt - und wittert eine Bevorzugung der deutschen Topathletin Nathalie Armbruster. Der Wintersport kommt nach dem WM-Skandal rund um Norwegens Skispringer nicht zur Ruhe - jetzt fühlen sich plötzlich die Skandinavier selbst betrogen. Kommentar: Anzug-Skandal reißt gesamtes Skispringen ins Verderben

Skisprung-Skandal: Norwegerinnen benötigen Bodyguards Dabei geht es aber nicht um das Skispringen der Männer, sondern um die Nordische Kombination der Frauen. Dort gewann die Deutsche Nathalie Armbruster am Wochenende erstmals in ihrer Karriere den Gesamtweltcup, vor der Norwegerin Ida Marie Hagen. In der Endabrechnung hatte die 19-Jährige aus dem Schwarzwald 88 Punkte Vorsprung auf Hagen. Vorentscheidend für den Gesamtsieg der Deutschen war der Weltcup Anfang Februar in Seefeld. Damals gewann Hagen das erste von drei Rennen, wurde aber nach dem Springen des zweiten Tages disqualifiziert und durfte aufgrund des besonderen Formats des Seefeld-Events im dritten Wettkampf nicht mitwirken.

Norwegens Sportchef: "Sie wollen andere Leute an der Spitze" Beide Rennen gewann Armbruster, die sich dadurch insgesamt 290 Punkte an den drei Tagen sicherte, während Hagen nur 50 Zähler sammelte. Eine Hypothek, die am Ende zu groß war - wenngleich die Norwegerin die Konkurrenz auch danach nicht in Grund und Boden lief. Dennoch tobte Norwegens Sportdirektor Ivar Stuan mit Blick auf die Geschehnisse in Seefeld und wittert eine Verschwörung. Hagen wurde damals ein um einen Zentimeter zu weiter Anzug zum Verhängnis. Laut Stuan habe man aber bewusst falsch gemessen, um seiner Athletin zu schaden.

"Mittlerweile hat Ida so viele Skirennen gewonnen, dass sie andere Leute an der Spitze haben wollen", sagte er mit Blick auf den Weltverband FIS: "Die einzige Möglichkeit, gute norwegische Kombinierer zu stoppen, ist die Kontrolle." Er glaube, "dass an den falschen Stellen gemessen wird. Daher behaupte ich, dass sie manipulieren, indem sie andere Läuferinnen die Kontrolle leichter passieren lassen als Ida heute", meinte er. Was die FIS getan hat, sei "höchst verwerflich" und könne "einen Athleten zerstören". Eine Kontrolleurin sei sogar "hinter Ida her".