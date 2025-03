Dadurch solle es dem Springer leichter fallen, während des Flugs in die wichtige "V-Stellung" zu kommen. Zudem sorge das leichtere Gewicht für einen längeren Sprung. Gerüchte um dieses Vorgehen gab es bereits während der Nordischen Ski-WM in Trondheim, bisher fehlten allerdings die Beweise.

Der Skisprung-Skandal um das norwegische Team könnte in die nächste Runde gehen.

Das Wichtigste in Kürze

Nächster Skisprung-Skandal um Norwegen: Wurde Wellinger um Gold betrogen?

Besonders pikant aus deutscher Sicht: Die Fotos sollen am 2. März aufgenommen worden sein. An diesem Tag gewann Lindvik bei der WM auf der Normalschanze Gold vor Andreas Wellinger. Wurde der deutsche Skisprung-Star also um den WM-Sieg betrogen?

Zwar musste Lindvik nach dem Anzug-Skandal seine Silber-Medaille von der Großschanze abgeben, den Sieg von der Normalschanze durfte der Norweger bisher behalten.