Vierschanzentournee: Andreas Wellinger verpasst Tourneesieg - Ryoyu Kobayashi triumphiert

Kobayashi war in der Gesamtschau aller vier Schanzen eine Klasse für sich - und das, obwohl er sich als erster Springer seit Janne Ahonen 1998/99 den Tournee-Triumph ohne Tagessieg sicherte: In allen Springen wurde "Roy" Zweiter. "Ich bin sehr glücklich, habe alles umgesetzt, was ich mir vorgenommen habe", sagte der 27-Jährige.

"Ich kann grundsätzlich stolz sein auf diese Tournee, auch wenn ich es auf den beiden letzten Schanzen, auf denen ich es eigentlich besser können müsste, nicht ganz abrufen konnte", sagte Wellinger nach einer emotionalen Achterbahnfahrt vom rauschenden Auftaktsieg in Oberstdorf bis zum finalen Showdown in Bischofshofen: "Man muss neidlos anerkennen, dass Ryoyu ein unglaublich guter Skispringer ist und verdient gewonnen hat."

Voerschanzentournee: Wellinger bereits zum zweiten Mal Vize

Wellinger selbst wurde zum zweiten Mal Tournee-Vize. Schon 2017/18 war er Zweiter gewesen, wenig später erlebte er mit dem Einzel-Olympiasieg von Pyeongchang den Höhepunkt, im folgenden Jahr mit dem Kreuzbandriss den Tiefpunkt seiner Karriere. Es folgte eine schwere Phase, in der Wellinger zeitweise im drittklassigen FIS-Cup antrat. Erst im Winter 2022/23 befreite er sich nachhaltig aus dem Dauertief und nutzt seitdem sein nachgewiesenes Riesentalent aus.

Dennoch geht das Warten auf einen deutschen Tourneesieg ins 23. Jahr. Keine andere Top-Nation durchlebt eine solche Flaute, seit Hannawalds Triumph ging der Gesamtsieg siebenmal an Österreich (zuletzt 2015), viermal an Polen (2021) und Finnland (2008), dreimal an Japan (2024), zweimal an Norwegen (2023) sowie je einmal an Slowenien (2016) und sogar Tschechien (2006).

"Die Hoffnung lebt, dass ich endlich einen Nachfolger bekommen", sagte Hannawald. In diesem Jahr wird "Hanni" 50 - auch das zeigt, wie lange die deutsche Durststrecke bereits dauert.