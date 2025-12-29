Vierschanzentournee in Oberstdorf: Topfavorit gewinnt - Deutsche verpassen Podest

Das zweite Springen findet am Neujahrstag in Garmisch-Partenkirchen statt, es folgen die österreichischen Stationen Innsbruck (4. Januar) und Bischofshofen (6. Januar).

Topfavorit Domen Prevc hat das Auftaktspringen der 74. Vierschanzentournee in Oberstdorf gewonnen. Der 26 Jahre alte Slowene setzte sich auf der Schattenbergschanze vor seinem Landsmann Timi Zajc und Tournee-Titelverteidiger Daniel Tschofenig (Österreich) durch, die punktgleich Zweite wurden. Felix Hoffmann belegte am Montag als bester Deutscher den vierten Platz, Philipp Raimund wurde Sechster.

Felix Hoffmann und Philipp Raimund verpassen beim Auftaktspringen der Vierschanzentournee in Oberstdorf das Podium. Topfavorit Domen Prevc siegt.

Vierschanzentournee: Nur zwei Deutsche im Finale in Oberstdorf

Die deutschen Skispringer durften vor dem 2. Durchgang zumindest noch auf eine Podestplatzierung hoffen. Nach dem ersten Durchgang in Oberstdorf war Felix Hoffmann als Sechster nach einem Sprung auf 132,5 m (149,9 Punkte) der beste DSV-Adler, zu Rang drei fehlten ihm umgerechnet nur rund anderthalb Meter.

Direkt hinter Hoffmann lag Philipp Raimund (148,5 Punkte) auf Platz sieben.

Neben dem deutschen Topduo schaffte es kein DSV-Springer ins Finale. Pius Paschke, die große Tournee-Hoffnung der Vorsaison und damals als Gesamtsechster bester Deutscher, verpasste als 33. den zweiten Durchgang und vergab damit schon alle Chancen auf eine Topplatzierung in der Endabrechnung. Noch schlimmer erwischte es Andreas Wellinger. Der letzte deutsche Oberstdorf-Sieger (2023) verabschiedete sich als 49. und damit Vorletzter. Auch Luca Roth (45.) und Constantin Schmid (50.) sind nicht mehr dabei.

Der frühere Oberstdorf-Sieger Karl Geiger war in seinem Heimatort bereits in der Qualifikation am Vortag ausgeschieden.