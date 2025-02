WWE: Hollywood-Superstar Dwayne "The Rock" Johnson zurück in den Ring?

Überraschendes Comeback von Dwayne "The Rock" Johnson bei WWE SmackDown. Es könnte ihm auch die Tür für das Großevent WrestleMania öffnen.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kündigte einer der größten Hollywood-Stars sein Comeback in der Wrestlingwelt von WWE an. Unter seinem ikonischen Wrestler-Namen "The Rock" war Dwayne Johnson um die Jahrtausendwende bereits eines der Gesichter der Branche.