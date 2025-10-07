WWE live auf ProSieben MAXX, Joyn und ran.de
WWE: Letzter Kampf von John Cena rückt näher - Gegner soll bereits feststehen
- Aktualisiert: 08.10.2025
- 09:44 Uhr
- ran.de
John Cena beendet im Dezember seine ruhmeiche WWE-Karriere. Der letzte Gegner ist wohl ein Ex-Champion, der sich den Kampf aber offiziell noch verdienen muss.
Die WWE steuert in diesem Jahr auf einen besonders späten Höhepunkt zu. Denn im Dezember endet die Karriere von Rekord-Champion John Cena. Seinen Abschied hatte der 48-Jährige bereits im vergangenen Jahr verkündet.
- WWE auf Joyn
- #WWECasting: Über 100 KommentatorInnen-Bewerbungen erhalten - Gewinner werden bald bekannt gegeben
- Hulk Hogans Todesursache offiziell: Wrestling-Legende verstarb nach Herzinfarkt und litt offenbar an Krankheit
Gut einen Monat vor seinem letzten Kampf macht nun ein Bericht die Runde, dass Gunther Cenas letzter Gegner sein soll. Das schreibt der Journalist Dave Meltzer in seinem "Wrestling Observer Newsletter".
WWE: Letzter Cena-Gegner schon geleakt?
"Mehrere Quellen haben in den vergangenen beiden Tagen den Namen bestätigt und in der internen WWE-Liste für das Saturday Night Main Event wird das als einziges Match der Show aufgeführt", teilte er mit.
Offiziell muss sich der als "Ring General" bekanntgewordene Österreicher den prestigeträchtigen Auftritt gegen Cena am 13. Dezember aber noch verdienen, betont Meltzer: "Zwei Quellen haben bestätigt, dass der neueste Plan ein Turnier vorsieht, das möglicherweise live von Paul Levesque (CCO der WWE, d. Red.) live angekündigt wird. Dabei kämpfen Top-Wrestler um die Chance, letzter Gegner von Cena zu sein."
John Cena vor letztem Kampf: Gunther wohl finaler Gegner
Er wisse aber aus mehreren Quellen, dass Gunther als letzter Cena-Kontrahent ausgewählt wurde. Der 38-Jährige, der mit bürgerlichem Namen Walter Hahn heißt, hat seit seinem Einstieg in die WWE 2019 bereits Spuren hinterlassen, war für 666 Tage Intercontinental Champion - ein Rekord - und zweimal World Heavyweight Champion, bei der Premiere 258 Tage lang.
Seine zweite Regentschaft endete beim SummerSlam Anfang August nach 54 Tagen, als er CM Punk unterlag. Bei jenem Event musste auch Cena seinen WWE-Titel - der 17. seiner Karriere - wieder an Cody Rhodes abgeben.
Bereits zuvor waren erste Gerüchte aufgekommen, dass Gunther als letzter Cena-Gegner ausekoren worden sei. So schrieb "WRKD Wrestling" auf "X" angesichts des Abschieds von Bill Goldberg im Juli: "Goldberg ist nicht die letzte Person, die Gunther in Rente schicken will. Aktuell ist es geplant, dass Gunther Cenas letzter Gegner wird."
Gegen Goldberg setzte sich Gunther durch. Auch wenn er im Dezember wohl keinen Wrestling-Gürtel mit in den Ring bringen wird, dürfte es auch für ihn ein wegweisendes Match sein.