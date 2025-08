Wrestling-Ikone Hulk Hogan ist am Donnerstag in seiner Heimat Clearwater im Bundesstaat Florida verstorben. Dies bestätigte sein Manager Chris Volo dem TV-Sender "NBC".

Laut "TMZ" war am Todestag von Hogan um zehn Uhr ein Notruf eingegangen. Rettungskräfte konnten jedoch nur noch den Tod des langjährigen Gesichts der Wrestling-Ligen WWE (früher noch WWF) und WCW feststellen.

Der 71-Jährige verstarb nach einem "akuten Myokardinfarkt", besser bekannt als Herzstillstand. Die Todesursache wurde in einem Bericht des forensischen Wissenschaftszentrums von Pinellas Country offiziell bestätigt.

Hulk Hogan: Wrestler litt offenbar an Leukämie

Wie aus Unterlagen der "New York Post" hervorgehen soll, litt Hogan schon länger an Vorhofflimmern, was oft zu einem unregelmäßigen und zu schnellen Herzschlag führt.

Zudem soll bei ihm eine chronisch lymphatische Leukämie diagnostiziert worden sein. Dabei handelt es sich um eine Form von Blutkrebs, die weiße Blutkörperchen befällt.

Der US-Star hatte seine Krebserkrankung, die als mitursächlich für seinen Tod angegeben worden sein soll, nie öffentlich gemacht.

Hogan, der mit bürgerlichem Namen Terry Bollea hieß, hinterlässt seine dritte Frau Sky, die er 2023 heiratete. Zudem trauern auch Hogans Kinder Brooke (37) und Nick (34), die er mit seiner ersten Frau Linda Claridge hatte, sowie zwei Enkelkinder um den einstigen Wrestling-Star.