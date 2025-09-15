Anzeige
WWE casting

#WWECasting: Über 100 KommentatorInnen-Bewerbungen erhalten - Gewinner werden bald bekannt gegeben

  • Aktualisiert: 01.10.2025
  • 22:42 Uhr
  • ran.de
Die Bewerbungsphase für die Suche nach KommentatorInnen für die WWE ist nun beendet, die Gewinner werden bald bekannt gegeben.

Bis zum 30. September konnten sich KommentatorInnen für die WWE bei ran bewerben, um künftig zum WWE-Kommentatorenteam bei ProSieben MAXX zu gehören.

Jetzt ist der Einsendeschluss vorüber und wir bedanken uns bei über 100 Bewerbern.

Die Gewinner des #WWECastings werden in den kommenden Wochen bekannt gegeben.

