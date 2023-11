WWE: Mega-Comeback von CM Punk? Diese Indizien lassen Fans hoffen

Doch all dies scheint inzwischen vergessen: In der AEW stieg CM Punk zuletzt im August in den Ring. Kurz darauf trennte sich die Liga wohl ebenfalls im Streit von ihm. Und nun gibt es fast im Wochentakt immer neue Anzeichen für eine WWE-Rückkehr.

WWE-Regie zeigt Fans mit Punk-Zitaten

Auch WWE-Kommentator Michael Cole brachte Seth Rollins zuletzt immer wieder mit CM Punk in Verbindung. Die WWE-Regie zeigte vergangene Woche bei einem Event Fans, auf deren Schildern die Sätze "Look in my eyes" und "What do you see?" zu sehen waren - beides Textauszüge aus dem Einlaufsong von CM Punk.

Coles Kommentar in der US-Übertragung: "Seth Rollins is going to look into the eyes of Sami Zayn”. Schon Wochen zuvor nannte Cole den amtierenden World Champion einen „Puppet master" und "manipulator" und spielte damit auf eine berühmt-berüchtigte Ringansprache von CM Punk an.

Auffällig auch, dass die WWE-Regie überhaupt Fans mit CM-Punk-Zitaten auf ihren Schildern in ihrer Übertragung zeigte. Vor Monaten wäre das noch undenkbar gewesen.

Neben Rollins wäre auch Nakamura ein möglicher Gegner für CM Punk. Der Japaner versuchte sich im Oktober völlig aus dem Nichts am eigentlichen Punk-Finisher GTS.