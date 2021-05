Köln (SID) - München-Finalist Jan-Lennard Struff (Warstein) ist beim ATP-Masters in Rom gut eine Woche nach seinem Erstrunden-Aus von Madrid in die zweite Runde eingezogen. Der 31 Jahre alte Davis-Cup-Spieler gewann sein Auftaktmatch gegen den Slowenen Aljaz Bedene ungefährdet nach 66 Minuten Minuten 6:3, 6:1. Im Kampf um den Einzug ins Achtelfinale trifft Struff auf den an Nummer sieben gesetzten Russen Andrej Rublew.

Neben Struff schlägt von deutschen Assen nur noch Madrid-Gewinner Alexander Zverev (Hamburg) am Tiber auf. Erster Gegner des Weltranglistensechsten ist der 122 Positionen tiefer eingestufte Qualifikant Hugo Dellien aus Bolivien.