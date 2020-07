München - Die verbliebenen drei der fünf größten College-Conferences gehen bei der Spielplan-Gestaltung für die neue Saison (live auf ProSieben MAXX) mit der Big 10 und der Pac-12 auf Konfrontationskurs.

Im Gegensatz zu den zwei großen Conferences planen die restlichen drei mit einem sogenannten "plus one"-Spielplan, wie "CBS Sports" berichtet.

Bei dem "plus one" handelt es sich um ein Spiel außerhalb eigenen Staffel. Dadurch verkürzt sich die Saison in der SEC und ACC auf neun Spiele, Mannschaften in der Big 12 absolvieren zehn.

Idee kommt vom Peach Bowl-Präsidenten

"Es würde uns sicherlich nicht helfen, wenn wir alle Spiele nur innerhalb der Conference austragen würden", erklärt Gary Stokan, der mit seinem Vorschlag auf offene Ohren stieß.

Stokan ist der Vorsitzende des Peach Bowls in Atlanta und ist damit auch hauptverantwortlich für die "Chick-fil-A Kickoff"-Spiele, die seit 2008 die College Football-Saison eröffnen.

Da in diesem Jahr alle drei geplanten Aufeinandertreffen "nonconference"-Spiele sind, war Stokan zum Handeln gezwungen und unterbreitete den Commissionern der SEC, ACC und Big 12 seine Idee.

"Wir müssen drei Spiele austragen. Die möchte ich nicht verlieren", so Stokan. Andererseits sind die zuständigen Commissioner gerade eher damit beschäftigt den Saisonverlauf im College Football zu retten, als bloß drei einfache Spiele.

Traditionelle Duelle sollen stattfinden

Dabei würde ein neuer Spielplan nicht nur Stokans Eröffnungsspiele in Atlanta, sondern auch die Austragung traditioneller SEC gegen ACC-Duelle ermöglichen.

Florida gegen Florida State, Georgia gegen Georgia Tech und South Carolina gegen Clemson sind in jeder Saison umkämpfte Spiele und wären als Duelle im gleichen Bundesstaat leichter durchzuführen.

Offiziell wurde der Vorschlag noch nicht angenommen, nach Informationen von "CBS Sports" sondieren allerdings schon einige Schulen aus der Big 10 mögliche Gegner für ihre "nonconference"-Spiele.

