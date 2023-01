Köln (SID) - Basketballer Isaiah Hartenstein hat mit den New York Knicks in der nordamerikanischen Profiliga NBA den dritten Sieg in Folge gefeiert. Gegen Kellerkind Detroit Pistons gewannen die Knicks am Sonntag standesgemäß mit 117:104 (62:55) - Starspieler Julius Randle zeigte mit 42 Punkten und 15 Rebounds eine überragende Leistung.

Mit nun 25 Siegen bei 19 Niederlagen festigte New York seinen Play-off-Platz in der Eastern Conference. Center Hartenstein, der zwölf Minuten auf dem Court stand, steuerte drei Punkte bei, zudem holte er fünf Rebounds.