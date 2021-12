Berlin (SID) - Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder und die Boston Celtics haben in der nordamerikanischen Profiliga NBA eine bittere Niederlage kassiert. Beim Erzrivalen und Schröders Ex-Klub Los Angeles Lakers verloren die Celtics in der Nacht zum Mittwoch mit 102:117. Schröder kam auf zehn Punkte, einen Rebound und fünf Assists. Mit 13 Siegen und 12 Niederlagen steht Boston in der Eastern Conference auf Rang zehn.

Einen schwierigen Abend hatte auch Schröders Nationalmannschaftskollege Maximilian Kleber. Mit den Dallas Mavericks unterlag er 99:102 beim Meisterschaftsanwärter Brooklyn Nets. In 13:36 Minuten Spielzeit verzeichnete Kleber lediglich einen Rebound. Top-Scorer war einmal mehr Dallas-Superstar Luka Doncic (28 Zähler) vor Brooklyns Top-Duo Kevin Durant (24) und James Harden (23). Mit nun drei Niederlagen in Folge liegen die Mavericks im Westen auf Rang sieben.