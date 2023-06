Saudi-Arabiens Ambitionen im Profisport machen auch vor der NFL nicht Halt.

Das jedenfalls glaubt Football-Reporter Albert Breer von "Sports Illustrated": "Ich glaube zwar nicht, dass sie eine ganze Liga an den Start bringen, aber ich halte es nicht für abwegig, dass sie eines Tages auf ein NFL-Team bieten und vielleicht eines kaufen könnten."

NFL-Team in arabischer Hand "ein ziemlicher Hammer"

Der Investment-Fonds des Landes besitzt bereits den englischen Premier-League-Klub Newcastle United sowie die LIV Golf Tour, die nun mit der PGA Tour fusioniert. "Sie stecken unendlich viel Geld in den Sport, und nur wenige Investitionen in irgendeinen Sport weltweit sind so sicher wie der Kauf eines NFL-Teams", sagt Breer.

Für Saudi-Arabien wäre ein NFL-Einstieg seiner Meinung nach ein "guter Geschäftszug", der dem Land "zweifellos den Macht- und Prestige-Effekt verschafft, den es mit seinen Investitionen sucht". Ein populäres US-Sportteam zu besitzen, wäre "ein ziemlicher Hammer".