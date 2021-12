München - Mit den Green Bay Packers hat erst ein Team in der laufenden NFL-Saison einen Platz in den Playoffs sicher.

Am 16. Spieltag haben allerdings gleich mehrere Teams die Chance, ebenfalls ihr Ticket für die Postseason zu buchen.

ran erklärt die verschiedenen Playoff-Szenarien.

Playoff-Szenarien in der AFC:

Die Tennessee Titans (9-5) sichern sich am 16. Spieltag den Division-Titel, wenn ...

... sie gegen die 49ers gewinnen und die Colts verlieren.

Die Tennessee Titans kommen am 16. Spieltag in die Playoffs, wenn ...

... sie gegen die 49ers gewinnen, die Dolphins nicht gewinnen, die Bills verlieren, die Broncos nicht gewinnen, die Steelers verlieren und die Browns nicht gewinnen oder ...

... sie gegen die 49ers gewinnen, die Dolphins nicht gewinnen, die Bills verlieren, die Broncos nicht gewinnen, die Ravens nicht gewinnen und die Browns nicht gewinnen.

Die New England Patriots (9-5) sichern sich am 16. Spieltag den Division-Titel, wenn ...

... sie gewinnen und die Dolphins nicht gewinnen.

Die New England Patriots kommen am 16. Spieltag in die Playoffs, wenn ...

... sie gegen die Bills gewinnen, die Raiders nicht gewinnen und die Chargers verlieren oder ...

... sie gegen die Bills gewinnen, die Colts nicht gewinnen und die Bengals verlieren oder ...

... sie gegen die Bills gewinnen, die Colts nicht gewinnen, die Ravens verlieren und die Steelers nicht gewinnen oder ...

... sie gegen die Bills gewinnen, die Colts nicht gewinnen und die Chargers verlieren oder ...

... sie gegen die Bills gewinnen, die Ravens verlieren, die Browns nicht gewinnen und die Steelers nicht gewinnen.

Die Kansas City Chiefs (10-4) sichern sich am 16. Spieltag den Division-Titel, wenn...

... sie gegen die Steelers gewinnen und die Chargers nicht gewinnen oder ...

... sie gegen die Steelers unentschieden spielen und die Chargers verlieren.

Die Kansas City Chiefs kommen am 16. Spieltag in die Playoffs, wenn ...

... sie gegen die Steelers gewinnen oder ...

... sie gegen die Steelers unentschieden spielen und die Bills verlieren oder ...

... sie gegen die Steelers unentschieden spielen und die Colts verlieren oder ...

... sie gegen die Steelers unentschieden spielen und die Bengals gegen die Ravens nicht unentschieden spielen.

Playoff-Szenarien in der NFC:

Die Tampa Bay Buccaneers (10-4) sichern sich am 16. Spieltag den Division-Titel, wenn ...

... sie gegen die Panthers nicht verlieren oder ...

... die Saints nicht gewinnen.

Die Buccaneers kommen am 16. Spieltag auch in die Playoffs, wenn ...

... die Vikings nicht gewinnen und die Eagles nicht gewinnen oder ...

... die Vikings nicht gewinnen und die Cowboys nicht verlieren oder ...

... die Vikings nicht gewinnen und die Cowboys mit den Eagles bei einem Tie-Breaker stehen.

Die Arizona Cardinals (10-4) kommen am 16. Spieltag in die Playoffs, wenn ...

... sie gegen die Colts nicht verlieren oder ...

... die Eagles nicht gewinnen und die 49ers verlieren oder ...

... die Eagles sowie die Vikings nicht gewinnen oder ...

... die Eagles sowie die Saints nicht gewinnen oder ...

... die Vikings nicht gewinnen und die 49ers verlieren oder ...

... die Vikings nicht gewinnen und die Saints nicht gewinnen oder ...

... die 49ers verlieren und die Saints nicht gewinnen.

Die Dallas Cowboys (10-4) sichern sich am 16. Spieltag den Division-Titel, wenn ...

... sie gegen das Washington Football Team nicht verlieren oder ...

... die Eagles nicht gewinnen oder ...

... sie mit den Eagles bei einem Tie-Breaker stehen.

Die Cowboys kommen am 16. Spieltag auch in die Playoffs, wenn ...

... die Saints nicht gewinnen oder ...

... die 49ers verlieren oder ...

... die Buccaneers nicht verlieren.

Die Los Angeles Rams (10-4) kommen am 16. Spieltag in die Playoffs, wenn ...

... sie gegen die Vikings nicht verlieren oder ...

... die Eagles sowie die Saints nicht gewinnen.

