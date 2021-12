NFL

"Amon-Bra" St. Brown - wird er der Hoffnungsträger der Lions?

Amon-Ra St. Brown spielt sich bei den Detroit Lions immer mehr in den Fokus. Nach seinem Touchdown zum Sieg in der letzten Woche führte er die Lions-Wide-Receiver auch gegen die Broncos an. Ist er der neue Hoffnungsträger in Detroit?