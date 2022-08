München – Schnelles NFL-Comeback von Aaron Donkor! Der Linebacker ist zurück bei den Seattle Seahawks.

Das Team hatte den Deutschen im Rahmen der Roster Cuts am Dienstag noch entlassen, am Mittwoch wurde Donkor jedoch für das Practice Squad der Franchise verpflichtet.

Als Mitglied des International Pathway Programs (IPP) zählt Donkor nicht gegen das Limit von 16 Spielern, die pro NFL-Team zum Practice Squad gehören dürfen.

Traum vom Heimspiel in München

Das heißt für Donkor auch: Der Traum vom Heimspiel in München lebt doch noch weiter. Denn wenn die Seattle Seahawks am 13. November in der Allianz Arena gegen die Tampa Bay Buccaneers antreten, besteht theoretisch die Möglichkeit, dass auch Donkor im 53-Mann-Kader der Hawks ist.

Denn Teams können Spieler aus dem Practice Squad für eine bestimmte Anzahl an Spielen in den Hauptkader hochziehen. Donkor geht 2022 die zweite Saison in Seattle an, der 27-Jährige war im Vorjahr über das International Pathway Program für auswärtige Talente in den Trainingskader der Seahawks gekommen.

