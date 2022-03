München/Hamilton - Es ist kein Spiel wie jedes andere, wenn am Sonntag die Buffalo Sabres und die Toronto Maple Leafs (ab 20:45 Uhr live auf ProSieben MAXX und ran.de) aufeinandertreffen. Die Partie findet nämlich unter freiem Himmel statt. Austragungsort ist das Tim Hortons Field in der kanadischen Stadt Hamilton.

Wo normalerweise das Football-Team der Hamilton Tiger-Cats in der Canadian Football League (CFL) seine Spiele austrägt, werden Superstars wie Auston Matthews und John Tavares von den Maple Leafs auf Kufen unterwegs sein.

Damit kehrt das sogenannte "Tim Hortons NHL Heritage Classic" nach 2019 in Regina, 2016 in Winnipeg, 2014 in Vancouver, 2011 in Calgary und 2003 in Edmonton wieder in den regulären Spielplan der NHL zurück.

"Wenn die Toronto Maple Leafs auf dem Tim Hortons Field in Hamilton auf die Buffalo Sabres treffen, werden wir erneut die herausragende Rolle Kanadas in der Geschichte unseres Spiels würdigen und gleichzeitig eine große und langjährige NHL-Rivalität erneuern", sagte NHL-Commissioner Gary Bettman bei der Ankündigung.

Nico Sturm: "Die Atmosphäre war schön"

Spiele unter freiem Himmel haben in der NHL grundsätzlich eine große Bedeutung und gelten als eines der größten Events der regulären Saison. Davon konnte sich zuletzt auch der Deutsche Nico Sturm überzeugen, als er am 1. Januar beim NHL Winter Classic 2022 mit Minnesota Wild auf die St. Louis Blues traf.

Austragungsort war das Target-Field, die Heimstätte der Baseball-Mannschaft Minnesota Twins. "Die Atmosphäre drumherum war schön. Meine Familie und ein paar Freunde waren ebenfalls im Stadion. Die Temperaturen waren allerdings grenzwertig", erzählt er in Anlehnung an die Temperaturen von minus 21 Grad.

"Ich weiß nicht, ob ich bei solchen Temperaturen noch einmal spielen möchte. Ich habe die Kälte ganz besonders an meinen Fingerspitzen und den Fußzehen gespürt", erinnert sich Sturm: "Das war nicht angenehm. Ich glaube auch nicht, dass jeder Check zu Ende gefahren wurde. Es war kein allzu körperbetontes Spiel. Trotzdem war das eine einmalige Erfahrung."

Immerhin: Am Sonntag sind in Hamilton keine derartigen Frost-Temperaturen zu erwarten. Der Wetterbericht sagt zwischen minus 1 und minus 3 Grad voraus.

Thomas Vanek: "Ein besonderes Erlebnis"

Die österreichische Eishockey-Ikone Thomas Vanek, die im Jahre 2019 ihre Karriere bei den Detroit Red Wings beendete, durfte gleich an mehreren Spielen unter freiem Himmel teilnehmen. "Outdoor-Spiele sind ein besonderes Erlebnis", sagt er.

"Meine größte Erinnerung ist das erste Winter Classic, das ich mit den Buffalo Sabres gespielt habe. Das war ein großes Event", führt Vanek fort: "Es war das erste überhaupt in der NHL. Die Fans in Buffalo sind total verrückt. Ich kann mich noch erinnern, wie wir vier Stunden vor Spielbeginn in das Stadion fuhren. Die Leute haben draußen Party gemacht, teilweise ohne T-Shirt."

Grundsätzlich würden sich Spiele unter freiem Himmel anders anfühlen als in der Arena: "Die Atmosphäre ist anders, alles ist viel größer. Das Spiel fand damals in einem Football-Stadion statt. Die Fans waren dadurch etwas weiter von einem entfernt. Man hört nicht unbedingt immer alles. Aber wenn etwas passiert, ein Tor oder ein Check, dann hört man richtig die Kulisse."

