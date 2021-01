München - Die Darts-Weltmeisterschaft geht in die entscheidende Phase. In dem schottischen Titelverteidiger Gary Anderson, den beiden Engländern Dave Chisnall und Stephen Bunting sowie dem Waliser Gerwyn Price kämpfen vier Spieler im Ally Pally um den WM-Titel.

Der Lohn für den Gewinner wird ein Preisgeld von 500.000 Pfund (ca. 536.000 Euro) sein.

Mit Darts lässt sich ordentlich Geld verdienen. Der aktuelle Weltranglisten-Erste Michael van Gerwen kassierte in den vergangenen beiden Jahren ein Preisgeld von insgesamt 1.494.750 Pfund (1.678.550 Euro).

Der Darts-Dachverband PDC (Professional Darts Corporation) schüttet pro Jahr umgerechnet etwa 17 Millionen Euro an Preisgeldern aus. Den Großteil davon schnappen sich die Top-Stars.

Die Top-10 kassiert ab, die dahinter müssen rechnen

Elmar Paulke, der die Darts-WM bei "DAZN" kommentiert, kennt die Verdienst-Situation der Profis.

"Ein Michael van Gerwen kassiert im Jahr etwa 800.000 bis 900.000 Euro. Hinzu kommen die großen Sponsorendeals. Er verdient also einen Millionenbetrag", erzählt er im Gespräch mit "ran.de". "Überhaupt verdienen die Top-5 der Welt sehr, sehr gut. Auch die weiteren Top-10 Spieler verdienen gutes Geld und können viel zur Seite legen, weil eine Karriere im Darts über sehr viele Jahre gehen kann."

Nicht nur Preis- und Sponsorengelder füllen das Konto auf. "Neben dem Preisgeld besteht die Möglichkeit, sich von Vereinen oder Firmen buchen zu lassen", sagt Paulke. "Für Einladungen bei Firmen kassiert ein Michael van Gerwen rund 10.000 Euro pro Abend." Dort spielen die Stars dann Darts gegen Mitarbeiter der Firme etc.

Auch mit den Pfeilen selbst lässt sich Geld verdienen. "Die Stars sind oft beteiligt an dem Verkauf der Dartpfeile", sagt er. Allerdings gilt auch hier: Nur die Top-Stars können damit eine beachtliche Summe verdienen.

Wer nicht in den Top-10 steht, wird normalerweise auch nicht reich. Paulke sagt: "Ansonsten können Spieler in den Top-50 zwar ihren Lebensunterhalt mit Darts gut bestreiten, können aber nicht unbedingt viel Geld beiseitelegen."

Dies würde dann zum Beispiel auf den Deutschen Gabriel Clemens zutreffen, der in den vergangenen zwei Jahren 165.000 Pfund (185.000 Euro) an Preisgeldern verdient hat und auf Platz 31 der Weltrangliste steht. Max Hopp hat in den letzten beiden Jahren 133.750 Pfund (150.196) kassiert und belegt Platz 39.

Nicht alle Profis können vom Darts leben

Ab Position 50 wird die wirtschaftliche Situation schwierig, wie Paulke weiß: "Die Spieler, die in der Weltrangliste dahinterstehen, haben zu geringe Einnahmen und müssen nebenher anderen Tätigkeiten nachgehen."

Die Preisgelder sind nämlich nur die halbe Wahrheit, wie Max Hopp gegenüber "ran.de" erklärt: "Bei 208 Turniertagen entstehen auch hohe Reise- und Hotelkosten. Nicht jeder hat große Sponsoren, mit denen sich diese Ausgaben stemmen lassen. Zudem müssen wir alle Einnahmen in England und Deutschland versteuern. Daher brauche ich zwei Steuerberater, die ebenfalls Geld kosten."

Und weiter: "Ich kann gut vom Darts leben. Aber die Verdienstmöglichkeiten sind nicht wie im Fußball, Basketball, Tennis oder Golf."

Und wie sieht die Situation der Spieler aus, die in der Weltrangliste hinter ihm stehen? "Ich würde sagen, die Top-60 können davon leben, ohne am Existenzminimum zu kratzen", sagt Hopp. "Dahinter wird es dünn."

