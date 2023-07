Während des Trainingslagers von Hertha BSC in Österreich ist es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem der Profis - Berichten zufolge soll es sich um Marius Gersbeck handeln - und einem 22-Jährigen gekommen. Letzterer wurde dabei verletzt und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei ermittelt.

ran fasst die Geschehnisse zusammen.

+++ Update: Hertha BSC suspendiert Gersbeck "bis auf Weiteres" +++

Wie Hertha BSC in einem weiteren Statement am frühen Montagabend erklärt, wird Marius Gersbeck nach dem Vorfall im Trainingslager "bis auf Weiteres vom Mannschaftstraining bei Hertha BSC suspendiert". Diese Entscheidung hätten Geschäftsführer Thomas E. Herrich und Sportdirektor Benjamin Weber aufgrund der im Raum stehenden Vorwürfe gegen den 28-Jährigen getroffen.

"Aufgrund der polizeilichen Ermittlungen gegen unseren Spieler Marius Gersbeck haben wir uns entschieden, Marius bis auf Weiteres vom Mannschaftstraining zu suspendieren. Darüber hinaus hat er sich unerlaubt vom Team-Hotel entfernt", wird Herrich zitiert. Vorerst werde sich der Keeper individuell fithalten.

+++ Update: Hertha BSC veröffentlicht Statement +++

Das angekündigte Statement von Hertha BSC ist da. Wie "Bild" und "kicker" übereinstimmend berichten, teilte der Verein zu dem Vorfall in seinem Trainingslager mit: "Marius Gersbeck ist gestern aus dem Trainingslager abgereist. Sportliche Leitung und Geschäftsführung werden die Situation nun unter Berücksichtigung der laufenden Ermittlungen gemeinsam intern auswerten."

Und weiter: "Aufgrund der derzeit laufenden Ermittlungen werden wir uns in diesem Sachverhalt nicht weiter äußern und bitten um Verständnis." Heißt auch: Vorerst gibt es für Gersbeck keine weiteren Konsequenzen, zumindest indirekt bestätigen die Berliner seine Verwicklung in den Vorfall aus der Nacht von Samstag auf Sonntag.

+++ Update: 22-Jähriger verliert bei Auseinandersetzung offenbar einen Zahn +++

Wie die "Bild" berichtet, soll der 22-Jährige bei der Attacke durch den Hertha-Profi einen Nasenbeinbruch erlitten und einen Zahn verloren haben. Laut Polizei gilt der Mann als nocht nicht vernehmungsfähig.

+++ Update: Gersbeck hat Trainingslager verlassen +++

Auch wenn es immer noch keine offizielle Bestätigung gibt, dass es sich bei dem involvierten Hertha-Profi um Marius Gersbeck handelt, wird über neue Indizien berichtet. So hat der Keeper mittlerweile das Trainingslager verlassen und ist nach Berlin zurückgereist, wie mehrere Medien übereinstimmend berichten.

Vom Verein wird am Montag ein Statement zur Angelegenheit erwartet.

+++ Update: Polizei gibt Details zum Vorfall im Hertha-Trainingslager bekannt +++

Weitere Einzelheiten zum folgenschweren Vorfall im Hertha-Trainingslager kommen ans Licht. Die "Bild" zitiert einen Polizeisprecher wie folgt: "Dieser verbale Streit eskalierte in weiterer Folge zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in deren Verlauf der 28-Jährige den 22-Jährigen unbestimmten Grades am Körper verletzte. Zeugen verständigten daraufhin die Einsatzkräfte. Der 22-Jährige wurde nach seiner Erstversorgung in das Tauernklinikum Zell am See gebracht."

Hertha-Keeper Gersbeck offenbar in Auseinandersetzung verwickelt

Nach einem Vorfall im Trainingslager von Hertha BSC im österreichischen Zell am See hat die Polizei Ermittlungen gegen einen Profi des Berliner Zweitligisten aufgenommen. Das bestätigte eine Klub-Sprecherin am Sonntag auf Anfrage der "Bild".

"Wir können bestätigen, dass die Polizei gegen einen unserer Spieler ermittelt, bitten aber um Verständnis, dass aus Rücksicht auf die laufenden Ermittlungen keine näheren Angaben gemacht werden können", hieß es. Bei dem Spieler soll es sich dem Bericht zufolge um Torwart Marius Gersbeck handeln.

Demnach hatte sich Gersbeck am Samstagabend mit Freunden aus der Ultra-Szene in einem Gasthof aufgehalten, in der Nacht zu Sonntag soll sich der Keeper dann auf offener Straße eine körperliche Auseinandersetzung mit einem Einheimischen geliefert, und diesen schwer im Gesicht verletzt haben.

Am Sonntagmorgen sei Gersbeck dann von der Polizei in Gewahrsam genommen und bis in den Vormittag hinein verhört worden - danach durfte er wieder in das Team-Hotel zurückkehren.

Gersbeck gerade erst zu Hertha BSC zurückgekehrt

Zuvor hatte die "Alte Dame" am Samstag ein Testspiel gegen den belgischen Klub RWD Molenbeek (2:1) bestritten.

Der Keeper stammt aus der Hertha-Jugend und kam dort im Dezember 2013 zu seinem Bundesliga-Debüt. 2016 verließ er den Klub zunächst Richtung VfL Osnabrück, in diesem Sommer holte Hertha ihn nach vier Jahren beim Karlsruher SC zurück. Bei den Berlinern ist der 28-Jährige eigentlich fest für das Profiteam eingeplant.

Nun dürfte seine Zukunft nicht zuletzt vom Ausgang der Polizeiermittlungen abhängen.