Köln (SID) - Der Streamingdienst DAZN wird ab dem 14. September fast alle Spiele der neuen Champions-League-Saison übertragen. "PSG - ManCity, Chelsea - Juve, Bayern - Barca - das ist echte Königsklasse auf DAZN. Als Fan freue ich mich auf packende Europapokalabende. 15 von 16 Partien pro Spieltag inklusive der deutschen Klubs zeigen wir einzeln und in der beliebten Konferenz live und exklusiv", sagt Thomas de Buhr, Executive Vice President DAZN DACH.

Der Streamingdienst überträgt mittwochs alle Partien der Königsklasse, am Dienstag alle bis auf eine Begegnung, die von Amazon Prime ausgestrahlt wird. Das Schlagerspiel zum Auftakt am 14. September zwischen dem FC Barcelona und Rekordmeister Bayern München ist dort zu sehen.

Erstmals wird DAZN eine Konferenz der Champions League anbieten ? sowohl am Dienstag als auch am Mittwoch. Bei den Topspielen wird es wie bereits in der Bundesliga eine 60-minütige "Countdown"-Show geben.

Die Gegner der vier deutschen Teams in der Gruppenphase können sich sehen lassen. RB Leipzig misst sich in der Gruppe A mit dem Lionel-Messi-Klub Paris St. Germain, Manchester City und FC Brügge. Borussia Dortmund muss sich in Gruppe C mit Ajax Amsterdam, Sporting Lissabon und Besiktas Istanbul auseinandersetzen.

In der Gruppe E trifft der FC Bayern auf Barca, Benfica Lissabon und Dynamo Kiew. Nach knapp sechs Jahren Abstinenz aus der Königsklasse ist auch der VfL Wolfsburg wieder dabei und trifft in der Gruppe G auf den OSC Lille, FC Sevilla und den Red Bull Salzburg.