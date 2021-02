München - Hammer-Duell im Viertelfinale des DFB-Pokals: Wie die Auslosung am Sonntag ergab, trifft Borussia Mönchengladbach in der Runde der letzten acht Mannschaften auf Borussia Dortmund. Beide Mannschaften standen sich zuletzt am 22. Januar gegenüber, damals gewannen die Gladbacher 4:2. In einem weiteren Bundesliga-Duell stehen sich RB Leipzig und der VfL Wolfsburg gegenüber.

Die Helden von Regionalligist Rot-Weiss Essen, die sich im Achtelfinale überraschend gegen Bayer Leverkusen durchgesetzt hatten, treffen auf den Zweitligisten Holstein Kiel. Außerdem empfängt der SSV Jahn Regensburg Bundesligist Werder Bremen.

Das Viertelfinale wird am 2./3. März ausgetragen. Die beiden Halbfinal-Spiele sind für den 1./2. Mai angesetzt, das Finale in Berlin soll am 13. Mai über die Bühne gehen.

Das DFB-Pokal-Viertelfinale im Überblick:

Borussia Mönchengladbach - Borussia Dortmund

Rot-Weiss Essen - Holstein Kiel

SSV Jahn Regensburg - Werder Bremen

RB Leipzig - VfL Wolfsburg

