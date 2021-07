München - Es sind zwei Bilder, entstanden innerhalb weniger Augenblicke, die perfekt die Emotionalität des Achtelfinals zwischen der Schweiz und Frankreich (5:4 im Elfmeterschießen) zum Ausdruck bringen.

Kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit steht ein "Nati"-Fan verzweifelt auf der Tribüne, die Hände in den Kragen seines Trikots gekrallt, die Augen geschlossen. Seine Mimik drückt Verzweiflung aus, der Zwischenstand von 2:3 würde für die Eidgenossen das sichere Aus bedeuten.

Nur wenige Minuten später, nach dem 3:3-Ausgleichstreffer durch Mario Gavranovic, fängt die Fernsehkamera ein zweites Mal den Anhänger ein. Trauer und Verzweiflung sind purer Freude gewichen, oberkörperfrei schreit der junge Mann seine Glücksgefühle heraus.

EM 2021: Schweizer Fan wird zum Meme

Auf solche Gelegenheiten warten die Nutzer der sozialen Medien natürlich, schnell wurde aus den zwei Fotos ein Meme. Twitter-, Facebook- und Instagram-User kamen in den vergangenen Tagen kaum an einem Post vorbei, auf dem der 28-Jährige nicht zu sehen. Selbst Londons Bürgermeister, Sadiq Khan, teilte die Bilder, gratulierte dem Fan via "Twitter" und bezeichnete ihn als "Man of the Match".

"Das ist wirklich verrückt. Ich habe noch gar nicht realisiert, was passiert ist", blickt Loutenbach gegenüber dem "Schweizer Radio und Fernsehen" zurück. Dass er nach dem Achtelfinal-Krimi derart an Popularität gewinnt, "überrascht" ihn. Diese Bekanntheit wollen sich nun wohl mehrere Unternehmen zunutze machen - und bieten dem Fan an, als Werbegesicht zu fungieren.

Dazu gehören laut der Schweizer Tageszeitung "Blick" beispielsweise der Milchverarbeitungs-Konzern Emmi Group oder das Schweizer Bundesamt für Gesundheit, das gemeinsam mit dem Anhänger eine Kampagne zur Erhöhung der Impfbereitschaft unter Jugendlichen planen will. Für zweiteres soll er zur Verfügung stehen.

EM 2021: Gratisflüge und Wellness-Wochenende für Loutenbach

Doch damit längst nicht genug. Der FC Stade Lausanne hat Loutenbach via "Twitter" ein Trikot versprochen, da er "den Zustand von jedem von uns perfekt repräsentiert hat".

Swiss Air bezahlt ihm seinen Flug zum Viertelfinale gegen Spanien nach Sankt Petersburg (2. Juli, 18:00 Uhr im Liveticker auf ran.de), der Getränkehersteller Red Bull stellt Flüssignahrung für die Reise bereit. Und Suisse Tourisme, die nationale Tourismus-Marketingorganisation der Schweiz, stellt ein Wellness-Wochenende für zwei Personen in Aussicht, falls Luca "ein bisschen Entspannung braucht".

Der Hype um den Fünftliga-Spieler des FC Rebeuvelier nimmt ungeahnte Ausmaße an, dessen Freude darüber hält sich aber in Grenzen. "Ich bin sonst eher ein ruhiger Typ, auch wenn man das bei dem Spiel nicht gesehen hat. Für zwei Tage ist das okay, aber ich hoffe, es wird bald wieder ruhiger", kommentierte Loutenbach beim "SRF".

Sollte sich sein Wunsch nicht erfüllen und eben doch keine Ruhe einkehren, könnte er theoretisch sogar auf rechtliche Mittel zurückgreifen. Denn die Nutzung der Kamerabilder ist zivilrechtlich anfechtbar, da es sich um eine Verletzung der Persönlichkeitsrechte handelt.

EM 2021: Rechtliche Maßnahmen für Schweiz-Fan möglich

"Aus meiner Sicht ist das ganz klar eine widerrechtliche Persönlichkeitsverletzung. Wenn man zu so einem Spiel geht, muss man zwar damit rechnen, dass man als Teil der Masse fotografiert wird. Aber dass ein Einzelfoto so herausgepickt und mit Sprüchen versehen wird, ist eindeutig nicht mehr im Rahmen der Norm", so Regina E. Aebi-Müller, Professorin für Privatrecht an der Universität Luzern, zum "SRF".

Würde Loutenbach eine solche Klagen forcieren, könnte er möglicherweise weitere Verletzungen des Persönlichkeitsrechts verbieten und Schadensersatz fordern.

Unabhängig davon, ob er diese Schritte einleiten wird und wie seine Schweizer Nationalmannschaft im weiteren EM-Verlauf abschneidet – zwei der besten Bilder des Turniers hat Luca Loutenbach definitiv geliefert.

