Bill Belichick strauchelt im College Football. Plötzlich scheint sein Posten mit einem 4-8-Record gefährdet. Doch UNC scheint geduldig zu sein. Zumindest etwas.

Von Mike Stiefelhagen

Für viele NFL-Fans gibt es zwei GOATs im American Football.

Einmal Tom Brady als Spieler und dann Bill Belichick als Trainer. Als dieser sich entschloss, auf seine alten Tage zum College Football zu gehen, war die Spannung riesig. Immerhin ist er 73 Jahre alt.

Die Frage lautete also: "Wie lange bleibt er?".

Nach einer 4-8-Saison und der 19:42 Klatsche seiner North Carolina Tar Heels zum Abschluss lautet sie: "Wie lange darf er bleiben?"

Diese Frage scheint einem Bericht nach geklärt zu sein.