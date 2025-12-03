- Anzeige -
- Anzeige -
College Football

Bill Belichick mit Gnadenfrist: College-Team UNC hält am 73-Jährigen angeblich erstmal fest

  • Aktualisiert: 03.12.2025
  • 08:34 Uhr
  • Mike Stiefelhagen

Bill Belichick strauchelt im College Football. Plötzlich scheint sein Posten mit einem 4-8-Record gefährdet. Doch UNC scheint geduldig zu sein. Zumindest etwas.

Von Mike Stiefelhagen

Für viele NFL-Fans gibt es zwei GOATs im American Football.

Einmal Tom Brady als Spieler und dann Bill Belichick als Trainer. Als dieser sich entschloss, auf seine alten Tage zum College Football zu gehen, war die Spannung riesig. Immerhin ist er 73 Jahre alt.

Die Frage lautete also: "Wie lange bleibt er?".

Nach einer 4-8-Saison und der 19:42 Klatsche seiner North Carolina Tar Heels zum Abschluss lautet sie: "Wie lange darf er bleiben?"

Diese Frage scheint einem Bericht nach geklärt zu sein.

- Anzeige -
- Anzeige -
August 22, 2025: Kansas City Chiefs quarterback Patrick Mahomes (15) throws a pass during an NFL, American Football Herren, USA preseason football game against the Chicago Bears at GEHA Field at Ar...

Kein NFL-Highlight verpassen! Alle Zusammenfassungen gibt es auf Joyn

Die NFL-Highlights auf Joyn.

- Anzeige -
- Anzeige -

Bericht: UNC vertraut Belichick weiterhin

"Inside Carolina" schreibt, dass UNC Coach Belichick noch mindestens ein weiteres Jahr geben möchte. Ein vorzeitiges Ende dieses Experiments würde auch eine Abfindung von rund 30 Millionen US-Dollar nach sich ziehen.

"Man sieht ja, wie viel Arbeit noch vor uns liegt", sagte Belichick nach der Pleite gegen N.C. State. Zum ersten Mal seit 2018 absolvieren die Tar Heels kein Bowl Game.

Es gibt auch kritische Stimmen aus dem College-Umfeld. Nicht alle sind mit dieser Entscheidung einverstanden. Das Auftreten in der Öffentlichkeit missfällt vielen.

Es besteht aber die Hoffnung, dass Belichick durch dessen Namen und sein Mitstreiter Michael Lombardi vielversprechende Nachwuchsspieler gewinnen können, damit der Turnaround 2026 klappt.

Zuletzt hieß es aber auch, zwei NFL-Teams hätten angeblich Interesse, ein drittes könnte sich unter Umständen auch mit ihm beschäftigen. Teams müssten für eine Verpflichtung auch nur eine Million Dollar zahlen, um ihn aus den College-Verpflichtungen freizukaufen.

Mehr News und Videos
Super Bowl 2020 Halbzeitshow
News

Super Bowl Halftime Show: Wer ist Bad Bunny? Alle Infos

  • 03.12.2025
  • 09:30 Uhr

Alisha Lehmann oben ohne - Fans begeistert

  • Video
  • 01:09 Min
  • Ab 0

NFL-Highlights: Brock Purdy feiert Comeback und führt 49ers zum Sieg

  • Video
  • 05:59 Min
  • Ab 0
Mahomes
News

NFL 2025/26 Nacht live: Übertragung im Free-TV, Livestream und Liveticker

  • 03.12.2025
  • 08:44 Uhr
imago images 1069803892
News

"Fire Tomlin": Steelers Coach äußert sich zu Buh-Rufen

  • 03.12.2025
  • 08:16 Uhr

NFL - Shedeur Sanders' Rivale: Freundin erntet Shitstorm

  • Video
  • 01:20 Min
  • Ab 0
2249460494
News

Dart behält Spielweise bei: "Spielen hier nicht Fußball"

  • 02.12.2025
  • 18:03 Uhr
Pittsburgh Steelers quarterback Aaron Rodgers (8) during the third quarter of the Buffalo Bills 26-7 win with a bandage on his nose at Acrisure Stadium Sunday, November 30, 2025 in Pittsburgh. PUBL...
News

Rodgers sieht alt aus - Love liebt die Lions

  • 02.12.2025
  • 15:52 Uhr

NFL: Wilde Accessoires! Patriots-Fan kommt mit Ente ins Stadion

  • Video
  • 01:21 Min
  • Ab 0
New York Giants v New England Patriots - NFL 2025
News

Kommentar: Vrabel ist jetzt schon Coach of the Year

  • 02.12.2025
  • 14:13 Uhr