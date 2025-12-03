College Football
Bill Belichick mit Gnadenfrist: College-Team UNC hält am 73-Jährigen angeblich erstmal fest
- Aktualisiert: 03.12.2025
- 08:34 Uhr
- Mike Stiefelhagen
Bill Belichick strauchelt im College Football. Plötzlich scheint sein Posten mit einem 4-8-Record gefährdet. Doch UNC scheint geduldig zu sein. Zumindest etwas.
Für viele NFL-Fans gibt es zwei GOATs im American Football.
Einmal Tom Brady als Spieler und dann Bill Belichick als Trainer. Als dieser sich entschloss, auf seine alten Tage zum College Football zu gehen, war die Spannung riesig. Immerhin ist er 73 Jahre alt.
Die Frage lautete also: "Wie lange bleibt er?".
Nach einer 4-8-Saison und der 19:42 Klatsche seiner North Carolina Tar Heels zum Abschluss lautet sie: "Wie lange darf er bleiben?"
Diese Frage scheint einem Bericht nach geklärt zu sein.
Bericht: UNC vertraut Belichick weiterhin
"Inside Carolina" schreibt, dass UNC Coach Belichick noch mindestens ein weiteres Jahr geben möchte. Ein vorzeitiges Ende dieses Experiments würde auch eine Abfindung von rund 30 Millionen US-Dollar nach sich ziehen.
"Man sieht ja, wie viel Arbeit noch vor uns liegt", sagte Belichick nach der Pleite gegen N.C. State. Zum ersten Mal seit 2018 absolvieren die Tar Heels kein Bowl Game.
Es gibt auch kritische Stimmen aus dem College-Umfeld. Nicht alle sind mit dieser Entscheidung einverstanden. Das Auftreten in der Öffentlichkeit missfällt vielen.
Es besteht aber die Hoffnung, dass Belichick durch dessen Namen und sein Mitstreiter Michael Lombardi vielversprechende Nachwuchsspieler gewinnen können, damit der Turnaround 2026 klappt.
Zuletzt hieß es aber auch, zwei NFL-Teams hätten angeblich Interesse, ein drittes könnte sich unter Umständen auch mit ihm beschäftigen. Teams müssten für eine Verpflichtung auch nur eine Million Dollar zahlen, um ihn aus den College-Verpflichtungen freizukaufen.