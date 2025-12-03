Bei der 7:26-Pleite gegen die Buffalo Bills ernten die Stars der Pittsburgh Steelers schallende Buh-Rufe der eigenen Heimfans. Head Coach Mike Tomlin äußert Verständnis. Von Mike Stiefelhagen Die Stimmung bei den Pittsburgh Steelers ist am Siedepunkt. Durch fünf Niederlagen in den vergangenen sieben Spielen steht die Franchise nur noch bei 6-6 und hat damit die Baltimore Ravens auf den gleichen Record kommen lassen. Das Verspielen der deutlichen Führung in der AFC North schlägt auf's Gemüt. Auch bei den Fans. Gegen zuletzt strauchelnde Buffalo Bills setzte es eine 7:26-Heimniederlage. Die Offense war, wie zuletzt oft, harmlos. Highlights und Relives der NFL kostenlos auf Joyn streamen Die Mannschaft kassierte vielsagende Buhrufe der eigenen Fans im Acrisure Stadium. Die Erwartungen waren nach den Investitionen rund um Quarterback Aaron Rodgers größer. Head Coach Mike Tomlin zeigt sich einsichtig und stimmt der unzufriedenen Anhängerschaft zu. Immerhin warten diese seit 2016 auf einen Playoff-Sieg.

Pittsburgh Steelers: Coach Tomlin stimmt Fans zu "Generell stimme ich ihnen zu. Aus dieser Perspektive: Football ist unser Spiel, wir sind Teil eines Sport-Entertainment-Geschäfts. Und wenn du ein Fan der Steelers bist, dann heißt Unterhaltung für sie: gewinnen. Und wenn du nicht gewinnst, ist das eben nicht unterhaltsam," so Tomlin auf der Pressekonferenz am Dienstag. Auch Rodgers, welcher mit einer schwarzen Schiene zum Schutz seines gebrochenen linken Handgelenks spielte, pflichtete bei: "Ich bin enttäuscht von meiner Leistung, enttäuscht von der Offensivleistung und muss das hinter mir lassen. Ich verstehe die Frustration vollkommen. Ich wurde öfter ausgebuht, sogar in Green Bay im Laufe der Jahre. Das war heute eine buhwürdige Leistung." Gewinner und Verlierer des 13. Spieltags: Aaron Rodgers sieht alt aus - Love liebt die Lions

Kommentar: New England Patriots: Mike Vrabel ist jetzt schon Coach of the Year! Zehn erfolgreiche Pässe bei 21 Würfen für 117 Yards. Das sind weniger als 50 Prozent. Rodgers Karriereschnitt liegt bei über 65 Prozent. Der 41-Jährige, dessen Nase nach einem Kennenlernen mit Bills-Walze Joey Bosa blutig wurde, kritisierte auch seine Mitspieler: "Wenn die Videoanalysen anstehen, sollte jeder kommen. Und wenn ich die Route vorgebe, sollte jeder die Route auch laufen."

