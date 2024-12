Die College-Sensation ist perfekt: NFL-Legende Bill Belichick wird wohl neuer Head Coach bei den North Carolina Tar Heels. Der Vertrag ist wohl größer als erst angenommen. Von Max Bruns Wie "ESPN" und das "NFL Network" erst übereinstimmend berichteten, hat Bill Belichick am Mittwoch eine Einigung mit der University of North Carolina at Chapel Hill (UNC) erzielt. Mittlerweile hat die Uni den Mega-Deal offiziell bestätigt. "Welcome to Chapel Hill, Bill", hieß UNC Belichick über die sozialen Netzwerke willkommen. Belichick tritt damit in die Fußstapfen seines Vaters Steve, der in den 1950er Jahren Assistant Coach bei den Tar Heels war. Für die UNC ist die Belichick-Verpflichtung ein Coup: Der 72-Jährige prägte mit den New England Patriots in der NFL eine Ära, gewann sechs Mal den Super Bowl. Nach der Spielzeit 2023 trennten sich die Wege. In der aktuellen Saison nimmt sich Belichick eine Auszeit als Coach und ist als TV-Experte aktiv. Bereits am Dienstag berichtete der "Guardian", dass Belichick den UNC-Verantwortlichen ein 400-seitiges Dokument vorgelegt habe, in dem er seine Struktur, Zahlungspläne, personelle Entscheidung und weitere organisatorische Details aufgelistet hat.

Belichick unterschreibt wohl Fünfjahresvertrag Nachdem es aus US-Berichten erst hieß, Belichick unterschreibe einen Dreijahresvertrag in Höhe von 30 Millionen US-Dollar, ist der Vertrag nun wohl doch größer als gedacht. Wie "The Athletic" berichtet, beläuft sich neues Arbeitspapier auf fünf Jahre und soll dabei ein Jahresgehalt von 10 Millionen US-Dollar beinhalten. "Ich freue mich auf die Chance bei UNC-Chapel Hill", sagte Belichick in einem offiziellen Statement. "Ich bin durch meinen Vater im College Football aufgewachsen und schätze diese Zeit. Ich wollte schon immer auf dem College trainieren und nun freue ich mich darauf, dass Football-Programm in Chapel Hill aufzubauen." NFL - Bill Belichick vor neuem Trainer-Job: Konkrete Gespräche oder alles Kalkül? Allein tritt Belichick diese Mission allerdings nicht an. Michael Lombardi wird an der Seite von ihm als General Manager fungieren. Der langjährige Football-Funktionär war in der NFL unter anderem für die Cleveland Browns tätig. In seiner Zeit bei den New England Patriots gewann er gemeinsam mit Belichick zwei Mal den Super Bowl.

