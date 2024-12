Die NFL könnte schon bald eine neue Tackle-Regel einführen. Für Verteidiger könnte das große Auswirkungen haben.

Gibt es in der NFL schon bald eine Regel-Revolution? Wie Liga-Verantwortliche verlauten haben lassen, könnte die Tackle- und Blocking-Regel wieder einmal verändert werden.

Bereits im Jahr 2021 wurde beschlossen, dass Blocks unterhalb der Taille nur noch teilweise erlaubt sind. Nun wird wohl überlegt, ganz tiefe Tackles und Blocks gänzlich zu verbieten, um die Sicherheit der Spieler zu gewährleisten.

"Der tiefe Block unterhalb des Knies muss aus dem Spiel genommen werden", sagte NFL Vice President of Football Operations Troy Vincent am Mittwoch gegenüber Reportern.

"Schauen Sie sich die High School an, schauen Sie sich auch das College an. Jeder Block sollte oberhalb des Knies sein, aber unterhalb des Halses. All die Arbeit, die wir für den Kopf- und Nackenbereich geleistet haben - all die Dinge, die wir aus dem Spiel genommen haben - jetzt ist die richtige Zeit für uns, den niedrigen Block aus dem Spiel zu nehmen. Bleiben Sie konsequent bei der High School. Seien Sie konsequent wie im College. Jeder Block sollte oberhalb des Knies und unterhalb des Halses sein."

Vor drei Jahren hat die Liga die zulässigen "low blocks" stark reduziert.