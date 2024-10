Kopfverletzungen sind im American Football ein unumgängliches Risiko. In vielen Fällen sind die Auswirkungen schwer, wie auch bei NC State-Quarterback Grayson McCall.

Es eines Tages in die NFL zu schaffen, ist der Traum Millionen heranwachsender Kinder und Jugendlicher in den USA. Grayson McCall, Quarterback der North Carolina State University, war auf dem besten Weg, sich diesen Traum zu erfüllen.

Jetzt muss der 23-Jährige seine Sportlerkarriere aufgeben, zu ernst war die erlittene Kopfverletzung im Spiel seiner NC Wolfpacks gegen Wake Forest.

"Gehirnspezialisten, meine Familie und ich sind zu dem Schluss gekommen, dass es in meinem besten Interesse ist, die Schuhe an den Nagel zu hängen", so der College-Star in einem Statement auf Instagram.

Weiter schrieb McCall: "Während ich das Gefühl habe, dass mir meine ganze Welt genommen wird, empfinde ich ein gewisses Maß an Zufriedenheit. Jedes Mal, wenn meine Füße den Rasen berührten, habe ich alles von mir auf dem Feld gelassen. Ich habe immer mein Bestes gegeben, weil ich nie wusste, welches Spiel mein letztes sein würde. Ich habe in meiner gesamten Karriere nichts bereut, und darauf kann ich stolz sein."