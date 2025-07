Polizeibeamten fanden den schwerverletzten Adams am Tatort in einem Auto, führten lebensrettende Maßnahmen durch, die allerdings erfolglos blieben. Später konnte daher die eingetroffene Feuerwehr von Shelby County nur noch den Tod von Adams feststellen.

Demnach sei der 18 Jahre alte Defensive Lineman aus New Orleans noch am Tatort verstorben, wie das Sheriff-Büro von Shelby County mitteilte.

Corey Adams, der als Freshman für das Footballteam der University of Mississippi gespielt hat, wurde am Samstagabend bei einer Schießerei in Cordova im Bundesstaat Tennessee getötet.

Bei Schießerei in Cordova: Vier weitere Männer verletzt

Wie erste Ermittlungen ergaben, wurden Adams und vier weitere Männer von einem Wohnhaus aus beschossen.

Die anderen Männer wurden aufgrund ihrer Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht, befinden sich aber nicht in kritischem gesundheitlichen Zustand.

"Während unser Programm versucht, diesen tragischen Verlust zu verarbeiten, sind unsere Gedanken in dieser unglaublich schwierigen Zeit bei seinen Angehörigen. Aus Respekt vor seiner Familie werden wir uns zum jetzigen Zeitpunkt nicht weiter dazu äußern. Wir bitten die Ole Miss-Community, Corey in ihren Gedanken zu behalten und die Privatsphäre aller Beteiligten zu respektieren", hieß es in einem Statement von Ole Miss in den sozialen Medien.