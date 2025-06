Bill Belichick behauptet, dass Sender CBS während eines Interviews heimlich seine Freundin Jordon Hudson gefilmt hat.

von Daniel Kugler

Die Beziehung von NFL-Coaching-Legende Bill Belichick und Jordon Hudson sorgt weiterhin für Schlagzeilen.

Am Freitag veröffentlichte Sender WRAL aus Raleigh, North Carolina, einen Artikel mit Zitaten aus einigen Dokumenten, die die Medienanstalt im Rahmen von Anträgen auf Zugang zu öffentlichen Dokumenten erhalten hat.

Das Brisante an der Geschichte: Darin geht es um die Folgen des verhängnisvollen "CBS"-Interviews, bei dem Belichicks junge Freundin den Coach des College Football Teams der North Carolina Tar Heels anwies, nicht auf die Frage zu antworten, wie sich die beiden kennengelernt hatten.

Belichick hatte "CBS" zuvor beschuldigt, das Interview so bearbeitet zu haben, dass ein "falsches Narrativ" über Hudsons vermeintliche Bemühungen, das Gespräch zu kontrollieren, entstand.

In einer Nachricht an Beth Keith, eine stellvertretende Direktorin im Büro für Universitätskommunikation in North Carolina, behauptet Belichick demnach, dass "CBS" heimlich ein Video von Hudson während des Interviews mit ihm aufgenommen habe.

"Insgeheim hatte CBS eine Kamera auf Jordon gerichtet, wo der leitende Produzent Gabe sie angewiesen hatte, zu sitzen", schrieb Belichick an Keith.