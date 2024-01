München - Der langjährige College-Football-Coach Mike Leach ist im Alter von 61 Jahren verstorben, das gab die University of Mississippi am Dienstag offiziell bekannt.

Leach trainierte Kingsbury und Minshew

Leach startete seine Laufbahn als College-Trainer im Jahr 2000 an der Texas Tech University. Zuvor hatte er in den 1990er Jahren als Assistent in Oklahoma gearbeitet. Später war er als Assistent an der Iowa Wesleyan Unviersity, der Valdosta State University und in Kentucky tätig.

In Texas trainierte er bei den Red Raiders unter anderem Kliff Kingsbury. Anschließend zog es ihn zu Washington State, wo er seine Offense um Gardner Minshew aufbaute.