College Football: Drei deutschsprachige NFL-Academy-Talente schaffen den Sprung in die Division I

Drei deutschsprachige Spieler aus dem britischen NFL-Academy-Programm haben ein Division-I-Stipendium erhalten. Damit gehören sie zu insgesamt sechs Athleten, die den Sprung in die höchste College-Football-Ebene schaffen.

Zwölf Spieler haben das Ausbildungsprogramm der "NFL Academy" abgeschlossen und College-Zusagen für das akademische Jahr 2026/27 erhalten. Die Gruppe wurde an den beiden Standorten in Großbritannien und Australien ausgebildet.

Sechs Athleten haben bei NCAA Division I-Teams unterschrieben. Damit gehören sie zu den Spielern, die in der höchsten College-Football-Liga antreten werden.

Aus dem britischen Programm wechseln Luca Wolf, Bruno Werner, Luke Francis, Jonas Kanyanga und Moritz Strempel in Division-I-Programme. Sie treffen dort auf Nikau Hepi, der als erster Absolvent der australischen Academy ein Division-I-Stipendium erhält.

Drei dieser sechs Division-I-Spieler stammen aus Deutschland oder Österreich. Werner geht an das Boston College, Strempel an die University of Massachusetts und Wolf an die University of Tennessee.

"Wir sind unglaublich stolz auf all unsere NFL-Academy-Athleten, die heute ihre aufregenden Neuigkeiten verkünden", erklärt Patrick Long, Director of International Football Development bei der NFL.