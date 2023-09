Das sei es, was ihm seine Mutter beigebracht hätte. Für seine Aussagen erntete Norvell vor Ort reichlich Applaus - es dauerte jedoch nicht lange, bis seine Worte auch bei Sanders ankamen.

Für Norvell wohl ein absolutes No-Go. "Es ist mir egal, ob sie das da drüben hören. Ich habe mit 'ESPN' gesprochen und dabei meine Mütze und Brille abgenommen. Ich sagte: 'Wenn ich mit einem Erwachsenen spreche, nehme ich meinen Hut und meine Brille ab'", so Norvell in der Sendung "Colorado State Football Radio".

Norwell scheint offenbar ein Problem mit Sanders' Dresscode zu haben. Der einstige Star-Cornerback erscheint bei Pressekonferenzen oder ähnlichem in der Regel mit einer Kopfbedeckung und/oder einer Sonnenbrille.

Am Samstag geht es für die Buffaloes gegen Colorado State. Reichlich Trashtalk gab es bereits seitens der Rams. Insbesondere von Head Coach Jay Norvell, der in der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen NFL-Ikone Sanders stichelte.

Für die Colorado Buffaloes und Head Coach Deion Sanders steht in dieser Woche ein ganz besonderes Spiel an.

Am Samstag steht für Deion Sanders und die Colorado Buffaloes das Duell gegen Colorado State an. Vor der Partie kommt es zu einem heftigen Duell.

"Primetime"-Sanders nahm die Stichelei offenbar zum Anlass, seinem Team für das bevorstehende Duell einzuheizen. In einem YouTube-Video von "Well Off Media" - wo auch Deion Sanders Jr beteiligt ist - sieht man, wie der Head Coach im Training zu seinem Team spricht.

"Ich mach hier mein eigenes Ding und schaue etwas Video für das Spiel. Ich versuche mich darauf vorzubereiten und der beste Coach zu sein, der ich sein kann. Und dann lese ich so einen Blödsinn, den sie wieder einmal über uns sagen", monierte Sanders.

"Warum reden die über uns, während wir kein einziges Wort über sie verlieren? Alles, was wir tun, ist, hier rauszugehen, uns den Allerwertesten aufzureißen und am Samstag unseren Job zu machen", sagte Sanders. "Sie haben damit angefangen, jetzt wird es persönlich."