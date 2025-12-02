- Anzeige -
- Anzeige -
Zweite Liga neben ELF

ELF-Konkurrenz "AFLE" mit großer Ankündigung: Spielbetrieb im europäischen Football schon 2026

  • Aktualisiert: 03.12.2025
  • 10:29 Uhr
  • Kai Esser

Der europäische Football diversifiziert sich immer mehr. Neben der ELF gibt es nun eine weitere Liga: Die AFLE.

Von Kai Esser

In einer ausführlichen Pressemitteilung hat die neu gegründete American Football League Europe (AFLE) ihre Pläne für eine neue Liga im europäischen Football vorgestellt. Die Initiative positioniert sich als Alternative zu den bestehenden Strukturen im europäischen American Football und betont langfristige Finanzierung sowie professionelle Organisation.

Die AFLE, die unter dem Markennamen "The League: Europe" auftreten wird, wird durch ein US-amerikanisches Familienbüro für die nächsten fünf Jahre vollständig finanziert. Dies soll eine solide Grundlage ohne Improvisationen schaffen, wie es in der Mitteilung heißt.

Bereits jetzt hat die AFLE Vollzeit-Mitarbeiter in Schlüsselbereichen wie Football-Operations, Administration, TV-Produktion, Marketing, Statistik, Regelwerk und IT eingestellt. Ein "hoch angesehener europäischer Commissioner" soll demnächst ernannt werden, um die Governance zu stärken.

- Anzeige -
- Anzeige -

Konkurrenz zur ELF - Fire und Thunder sind dabei

Bestätigte Teilnehmerländer sind Österreich, Frankreich, Deutschland, Italien, Monaco, Polen und das Vereinigte Königreich – darunter Spitzenteams wie Rhein Fire, Wroclaw Panthers und die Vienna Vikings. Auch Berlin Thunder soll mitmischen.

Über 60 europäische Schiedsrichter sind bereits involviert und dürfen parallel in anderen Wettbewerben arbeiten. Die Saison startet mit Ticketverkäufen im Januar 2026, das erste Championship Game ist für den 6. September 2026 in Deutschland geplant.

Die ALFE soll in klarer Konkurrenz zur European League of Football stehen. Die ELF hat sich kürzlich mit der European Football Alliance (EFA) auf eine Zusammenarbeit geeinigt, eine Liga für 2026 auf die Beine zu stellen.

- Anzeige -
Mehr News und Videos
New York Giants v New England Patriots - NFL 2025
News

Kommentar: Vrabel ist jetzt schon Coach of the Year

  • 03.12.2025
  • 10:59 Uhr

NFL: 49ers-Superstar jetzt Kaffee-Influencer?

  • Video
  • 01:00 Min
  • Ab 0
Raheem Morris
News

Rodgers sieht alt aus - Love liebt die Lions

  • 03.12.2025
  • 10:52 Uhr
2249460494
News

Dart behält Spielweise bei: "Spielen hier nicht Fußball"

  • 03.12.2025
  • 10:45 Uhr
November 30, 2025, Pittsburgh, Pennsylvania, USA: Pittsburgh Steelers quarterback AARON RODGERS (8) falls on a loose snap during the NFL, American Football Herren, USA football game between the Pit...
News

Rodgers greift Mitspieler an: Schwänzen Sitzungen

  • 03.12.2025
  • 10:24 Uhr
November 23, 2025: Kansas City Chiefs offensive tackle Josh Simmons (71) looks to block during an NFL, American Football Herren, USA football game against the Indianapolis Colts at GEHA Field at Ar...
News

Fiasko für Chiefs: Rookie-Tackle verletzt sich schwer

  • 03.12.2025
  • 10:20 Uhr
imago images 1066950746
News

Adam Thielen verlässt Vikings – Playoff-Traum lebt weiter

  • 03.12.2025
  • 10:11 Uhr
imago images 1069801608
News

Debakel für Rookie-Quarterback: Seahawks deklassieren Vikings

  • 03.12.2025
  • 10:04 Uhr
imago images 1069832961
News

Playoff Picture: Rams verlieren Spitzenposition

  • 03.12.2025
  • 09:53 Uhr
Super Bowl 2020 Halbzeitshow
News

Super Bowl Halftime Show: Wer ist Bad Bunny? Alle Infos

  • 03.12.2025
  • 09:30 Uhr