ELF: Alle Teilnehmer für die 2024er-Saison bekannt

Und weiter: "Bevor die Liga zur Saison 2025 weiter aufgestockt wird, werden wir das kommende Jahr nutzen, um unsere Schiedsrichter fort- und auszubilden sowie die Standards in allen relevanten Bereichen der ELF zu verbessern", so der "Coach" weiter.

ELF-Commissioner Patrick Esume freut sich vor allem über das neue Team aus Madrid: "Wir sind sehr stolz darauf, mit Madrid eine weitere Weltmetropole als Standort in der European League of Football dabei zu haben. Die Besitzergruppe hat in den zurückliegenden Monaten hinter den Kulissen hart gearbeitet und geht mit hohen Ambitionen an den Start. Die Expansion für die bevorstehende Saison ist damit abgeschlossen."

"Es hat sich nichts daran geändert, dass wir vom Standort Leipzig vollauf überzeugt sind und an das Football-Potenzial in der Region glauben. Nach den Erfahrungen in der abgelaufenen Saison werden wir aber nichts übers Knie brechen. Entscheidend ist, dass die Kings wirtschaftlich und sportlich eine mittel- und langfristige Perspektive in der ELF erhalten", erklärte ELF-Geschäftsführer Zeljko Karajica.

Das Finale der 2024er-ELF-Sasion findet am 22. September in der VELTINS Arena in Gelsenkirchen statt.