Freude bei den Verantwortlichen der European League of Football. Die ELF stellte in der vergangenen Saison diverse Rekorde auf.

Erfreuliche Nachrichten von der European League of Football. Die ELF verzeichnete in der Saison 2023 diverse Rekorde. Das gab die Liga in einer Pressemitteilung bekannt.

Gleich in neun Städten durften sich die Franchises über Rekord-Besucherzahlen freuen. So lockte das Finale in der Duisburger Schauinsland-Reisen-Arena 31.500 Fans ins Stadion - so viele wie bei keinem europäischen Finale seit 2007.

Zudem gelang bereits im Juni mit 32.500 Fans im Hamburger Volksparkstadion ein ELF-Rekord

Doch nicht nur vor Ort wusste die ELF zu begeistern, auch online fuhr die Liga Erfolge ein. So kamen im Game Pass bei allen Spielen über 285.000 Views zusammen. Auf Instagram wurde die Reichweite derweil um fast 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gesteigert.