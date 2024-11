ELF-Champion Rhein Fire: Dieses Finale war Statement und Warnschuss - ein Kommentar

Denn Rhein Fire ist nicht einfach nur das Team der Stunde in der European League of Football . Oder der ganzen Saison. Die Düsseldorfer sind dabei, eine Ära in der ELF zu prägen.

Die Sätze hören sich wie eine Drohung an. Wahrscheinlich sind sie auch so gemeint.

Man of the Match Clark: "Wir haben ein engeres Spiel erwartet"

Und zeigt, wie man Titel holt. Es ist sein zweiter in der ELF mit Rhein Fire, 2021 verlor er im Endspiel mit den Hamburg Sea Devils.

Champions wie Clark zeichnen sich dadurch aus, dass sie hungrig bleiben, dass sie die Erfolge nicht als selbstverständlich ansehen, sondern Fehler ansprechen, Kritik annehmen, an Schwächen ebenso arbeiten wie an Stärken. Um immer besser zu werden, um den nächsten Schritt zu machen.

Um das Maß der Dinge zu werden.

Das hat Rhein Fire nicht nur nach dem Titel 2023 getan, auch in dieser Saison, als es auch mal holprig lief und knifflig war. Und auch im Finale lief trotz des Kantersiegs nicht alles rund. Weshalb man sich auf dem Status als Maß der Dinge in der ELF nicht ausruhen darf. Aber in Düsseldorf nehmen sie selbst so ein Finale als Hinweis auf Herausforderungen, die in Zukunft angegangen werden müssen.

Was nicht nur für das Sportliche gilt. Während andere Teams in der ELF mit finanziellen Problemen zu kämpfen haben, konnte Rhein Fire das Sponsoring zuletzt um 15 Prozent steigern. Keine Selbstverständlichkeit, sondern harte Arbeit.

Denn das Championship Game setzte mit 41.364 Zuschauern zwar ebenfalls Maßstäbe, während der Regular Season arbeitet Rhein Fire aber hart daran, den Zuschsauerschnitt über die Marke von 12.000 zu hieven.

"Wir machen weiter. Wir sind noch lange nicht fertig" – das gilt für den ganzen Klub.