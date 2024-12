Die European League of Football (ELF) hat für die Saison 2025 die Einteilungen der Teams in vier Divisions bestätigt und selbige vorgestellt.

Mit Spannung wurde die Neustrukturierung der European League of Football (ELF) für die Saison 2025 erwartet, nun gibt es Gewissheit.

Ab sofort werden die Teams in der Regular Season in vier Divisions antreten, der North Division, East Division, der South Division und West Division. Dies gab die ELF am Freitag offiziell bekannt.

"Es ist sehr aufregend, eine brandneue Division zu haben, da sie einige frische Gegner an den Tisch bringt, gegen die Surge schon lange nicht mehr gespielt hat. Es ist eine sehr starke Division mit sehr guten Teams, die im Laufe des Jahres für spannende Spiele sorgen werden. Das wird großartig für unsere Fans und unser Team, wir können es kaum erwarten und werden bereit sein!", wird Stuttgart-Surge-Cheftrainer Jordan Jordan Neuman in der Pressemitteilung der ELF zitiert.