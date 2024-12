ELF: Kyle Kitchens unterschreibt bei den Hamburg Sea Devils - "Ist ein Gamechanger"

Blockbuster-Deal in der European League of Football! Kyle Kitchens wechselt zu den Hamburg Sea Devils.

Hammer-Deal in der ELF! Defensive End Kyle Kitchens verlässt Berlin Thunder und schließt sich den Hamburg Sea Devils an. Damit verlieren die Berliner nicht nur ihren stärksten Pass Rusher, sondern auch den besten der gesamten Liga.

In vier Jahren in der ELF sicherte sich der 28-Jährige 63 Sacks und stellte damit einen ELF Rekord auf. Kein anderer Spieler erzielte seit Gründung der Liga mehr. Kitchens wurde 2021, 2022 und 2024 zum besten Defensivspieler der ELF gewählt.

Auch in der vergangenen Saison führte er die Liga mit 16,5 Sacks an. Damit brach er nicht nur den Ligasaisonrekord, sondern sicherte sich sogar einen Platz im Rennen um die Auszeichnung zum MVP. Diese ging jedoch an Glen Toonga.

Ein Abgang des US-Imports bahnte sich derweil bereits an. Kurz nach Beginn der Offseason reagierte Kitchens in einer Instagram Story auf Wechselgerüchte. Auf einen Screenshot eines Artikels, schrieb der Spieler: "Ich bin bereit für den Free Agency Markt"