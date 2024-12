"Die Gespräche mit Fuad Merdanovic, dem Präsidenten und seinem Präsidium waren immer sehr offen, transparent und auf Augenhöhe", lobt der Commissioner. "Aber auch in dem Verbandskonstrukt kannst du als Präsident nicht so agieren wie wir als Liga mit einem Commissioner und CEO. Wir können Entscheidungen kurzfristig fällen, die für die Ausrichtung der Firma wichtig sind. Als Verband hast du diese Flexibilität nicht."

Nachdem der Streit zwischen ELF und AFVD eskaliert war, hatte die European League of Football diese Vereinbarung aber mit sofortiger Wirkung wieder aufgehoben.

Eigentlich hatten die European League of Football und der American-Football-Verband Deutschland eine Vereinbarung geschlossen, die die Wechsel von Spielern aus der GFL in die ELF regeln sollte.

Nachdem die ELF eine mit dem AFVD zuvor geschlossene Wechsel-Vereinbarung aufhob, bietet ELF-Commissioner Patrick Esume nun wieder an, an den Verhandlungstisch zurückzukehren.

Weiter: "Wir haben wirklich alles in unserer Macht Stehende versucht und immer wieder die Hand ausgestreckt, das Präsidium und der Präsident wollten diese Hand auch nehmen und zusammen den Sport nach vorne treiben. Aber wenn der Rest des Verbands dann nicht möchte, dann sind auch ihm die Hände gebunden", kritisiert der Hamburger die einzelnen Regionalverbände.

Allerdings geht es dem ehemaligen #ranNFL-Kommentator vor allem um den Sport. "Wir haben mit dem Präsidium als Liga ganz klar kommuniziert. Das Präsidium wurde jetzt wieder bestätigt. Bitte lasst uns, sobald Ihr weiter arbeitet, an den Tisch zurückkommen. Wann immer ihr endlich mit uns gemeinsam am Football arbeiten wollt: Lasst es uns machen", bietet Esume weiter den Dialog an.