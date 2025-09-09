ELF: Elf Teams der EFA kündigen Rückzug an - European League of Football reagiert mit Statement

Die Franchises der EFA wollen ab der Saison 2026 nicht mehr am Spielbetrieb der European League of Football teilnehmen. Die Liga reagiert mit einem Statement. Wie die elf abtrünnigen Franchises der neuen Organisation EFA am Dienstag mitteilten, werden sie 2026 nicht mehr am Spielbetrieb der ELF teilnehmen. "Die European Football Alliance (EFA) hat nach einer eingehenden und gründlichen internen Überprüfung bestätigt, dass ihre Teams ab der Saison 2026 nicht mehr an der European League of Football (ELF) teilnehmen werden. Diese Entscheidung spiegelt wider, was die Allianz für die langfristige Gesundheit, Stabilität und das Wachstum des American Football in Europa für das Beste hält", heißt es.

Anzeige

Anzeige

European League of Football: Elf Franchises in der EFA Der EFA haben sich inzwischen elf Franchises angeschlossen: Rhein Fire, Paris Musketeers, Madrid Bravos, Vienna Vikings, Tirol Raiders, Frankfurt Galaxy, Wroclaw Panthers, Prague Lions, Nordic Storm, Berlin Thunder und der frischgebackene ELF-Champion Stuttgart Surge. ELF-Highlights: Geyer-Gala! Surge-Star zaubert im Finale Die ELF teilte in einem Statement ihrerseits mit, dass die Vorbereitungen auf die kommende Saison begonnen haben. Demnach hätten elf Franchises einen gültigen Vertrag mit der ELF für 2026. Darüber hinaus befinde sich die Liga "in intensiven Gesprächen mit mehreren Interessenten, die mit neuen Teams an der European League of Football teilnehmen wollen", hieß es weiter.

Anzeige

Anzeige

So begründet die EFA ihre Entscheidung Die EFA begründete ihre Entscheidung wie folgt: "Die finanzielle Instabilität, mangelnde Transparenz und Vertragsverletzungen der ELF werden als unvereinbar mit der Vision der EFA von einer Liga angesehen, in der die Vereine echte Partner sowohl in der Führung als auch in der Aufteilung der Einnahmen sind." Die Allianz betont, dass die europäischen Fans, Spieler, Trainer und Investoren "eine Struktur verdienen, die Integrität, Transparenz und Nachhaltigkeit gewährleistet", so die EFA weiter.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen