American Football
ELF: Championship Game 2025 - Stuttgart Surge gewinnen gegen Vienna Vikings im "Finale dahoim" - MVP Louis Geyer überragt mit drei Touchdowns
- Aktualisiert: 09.09.2025
- 09:36 Uhr
- Tom Offinger
Happy End für die Surge. Die Schwaben gewinnen ihr "Finale dahoim" in Stuttgart und krönen sich erstmals zum Champion der European League of Football. Dabei sticht vor allem ein Spieler heraus.
Vom ELF-Championship-Game aus Stuttgart berichtet Tom Offinger
Die Stuttgart Surge sind ELF-Champion 2025.
Die Stuttgarter besiegten in einem packenden Finale die Vienna Vikings mit 24:17.
Es ist der erste Titel für die Surge - 2023 hatten sie das Endspiel noch gegen Rhein Fire verloren.
Von Anfang an entwickelte sich in der Stuttgarter MHP Arena ein ansehnliches Spiel.
Die Vienna Vikings, die sich im ELF Championship Game 2024 Rhein Fire geschlagen geben mussten, übernahmen früh die Kontrolle und gingen gleich mit ihrem ersten Drive durch Wide Receiver Reece Horn in Führung.
ELF: Stuttgart Surge nach der Pause tonangebend
Die Surge, angetrieben von den lautstarken Heimfans, brauchten offensiv eine Weile, um ins Spiel zu kommen. Quarterback Riley Hennessey verzeichnete schon in der ersten Hälfte zwei Interceptions, dafür überzeugte Louis Geyer umso mehr.
Der Passempfänger sorgte mit zwei Touchdown-Catches in Hälfte eins für jede Menge Euphorie in der Stuttgarter Arena. Auch defensiv machten die Hausherren eine gute Figur und konnten Vikings-Spielmacher Ben Holmes einige Male zu Boden bringen. Die Wiener retteten eine 17:14-Führung in die Pause.
Das dritte Quarter gehörte dann ganz dem Heimteam: Einen starken Opening-Drive konnte die Surge zwar nur mit drei Punkten krönen, Safety Mitch Fettig erzwang mit einer starken Interception dann aber den dringend benötigten Turnover.
Mit 17:17 ging es in das alles entscheidende letzte Viertel.
Das begann turbulent: Erneut marschierte Stuttgart zielsicher über das Feld, doch eine Bilderbuch-Interception der Wiener beendete den Drive jäh.
Vom VfB-Fan zum Surge-Titelheld - Louis Geyer emotional
ELF: Louis Geyer überragt für Stuttgart Surge
Quarterback Hennessey steckte jedoch nicht auf und fand mit 7:40 Minuten Restzeit den dominanten Louis Geyer, der die Surge mit seinem dritten Touchdown erstmals in Führung brachte.
Der Vizemeister versuchte noch einmal alles, scheiterte aber an der erneut starken Defense der Gastgeber.
Louis Geyer - überragender Mann auf Seiten der Surge - beendete die Partie mit neun Receptions für 132 Yards und drei Touchdowns. Er wurde zum MVP des Endspiel gekürt.
"Ich kann es noch gar nicht realisieren, das ist ein Erfolg des ganzen Teams", freute sich der Receiver nach Spielende am ran-Mikrofon. "Das ist der Lohn für drei Jahre harter Arbeit."