Happy End für die Surge. Die Schwaben gewinnen ihr "Finale dahoim" in Stuttgart und krönen sich erstmals zum Champion der European League of Football. Dabei sticht vor allem ein Spieler heraus. Vom ELF-Championship-Game aus Stuttgart berichtet Tom Offinger Die Stuttgart Surge sind ELF-Champion 2025. Die Stuttgarter besiegten in einem packenden Finale die Vienna Vikings mit 24:17. Es ist der erste Titel für die Surge - 2023 hatten sie das Endspiel noch gegen Rhein Fire verloren. Von Anfang an entwickelte sich in der Stuttgarter MHP Arena ein ansehnliches Spiel. Air Geyer! Surge mit sensationellem Catch

Die Vienna Vikings, die sich im ELF Championship Game 2024 Rhein Fire geschlagen geben mussten, übernahmen früh die Kontrolle und gingen gleich mit ihrem ersten Drive durch Wide Receiver Reece Horn in Führung.

ELF: Stuttgart Surge nach der Pause tonangebend Die Surge, angetrieben von den lautstarken Heimfans, brauchten offensiv eine Weile, um ins Spiel zu kommen. Quarterback Riley Hennessey verzeichnete schon in der ersten Hälfte zwei Interceptions, dafür überzeugte Louis Geyer umso mehr. Der Passempfänger sorgte mit zwei Touchdown-Catches in Hälfte eins für jede Menge Euphorie in der Stuttgarter Arena. Auch defensiv machten die Hausherren eine gute Figur und konnten Vikings-Spielmacher Ben Holmes einige Male zu Boden bringen. Die Wiener retteten eine 17:14-Führung in die Pause. Das dritte Quarter gehörte dann ganz dem Heimteam: Einen starken Opening-Drive konnte die Surge zwar nur mit drei Punkten krönen, Safety Mitch Fettig erzwang mit einer starken Interception dann aber den dringend benötigten Turnover. Mit 17:17 ging es in das alles entscheidende letzte Viertel. Das begann turbulent: Erneut marschierte Stuttgart zielsicher über das Feld, doch eine Bilderbuch-Interception der Wiener beendete den Drive jäh.

Vom VfB-Fan zum Surge-Titelheld - Louis Geyer emotional